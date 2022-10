Konsultit kaavailevat Hämeenlinnan keskustan kävelykadun pidentämistä, uutta bussireittiä ja rutkasti lisää hitaan liikkumisen katuja

Liikenneselvitystä tekevä WSP on löytänyt linja-autoasemalle neljä vaihtoehtoista paikkaa.

Hämeenlinnan kaupungin pestaamat konsultit ovat hahmotelleet lähes koko ruutukaavakeskustan ja Hämeensaaren “hitaan liikkumisen alueeksi”. Jos hyvin alustavat kaavailut joskus toteutuvat, muuttuvat keskustan liikennejärjestelyt ja koko ilme paljon.

Kaupunki oli kutsunut asukkaita eilen keskiviikkoiltana verkkoyhteyksin järjestettyyn “ajatusjalostamoon” pohtimaan keskustan liikenteen tulevaisuutta. Kutsusta otti vaarin parikymmentä kaupunkilaista.

Keskustan liikenteen hidastamista on jo aiemmin linjannut kaupunkirakennelautakunta.

– Lähtökohta on, että keskusta on nyt suhteellisen autopainotteinen ja siellä on leveitä katuja. Nyt pohditaan, kuinka saadaan tilaa viihtyisyydelle sekä kävelylle ja pyöräilylle. Silti yhä mahdollistetaan autoilu, sanoi työssä projektipäällikkönä toimiva WSP:n Tampereen aluejohtaja Juha Mäkinen.

– Jalkakäytävät ovat kapeita, suojatieylitykset pitkiä ja kivikaduilla on heikot pyöräilymahdollisuudet. Isojakin muutoksia voi tulla, jos ajoratoja muutetaan hidaskaduiksi. Lähinnä niitä silloin kavennetaan ja jalkakäytäviä levennetään.

Yhtenä “hyvin potentiaalisena” hidaskatuna hän näkee Hallituskadun, jolla voisi olla enemmän tilaa ihmisille ja puille.

Hitaan liikkumisen alueen määrittely on Mäkisen mukaan yksi keskeinen osa selvitystyötä. Hidaskaduilla voisi ajaa autolla, mutta liikenne kulkisi “polkupyörien nopeudella”.

Suomen Kuntatekniikan yhdistyksen mukaan hidaskadut ovat liikennejärjestelyiltään tai rakenteeltaan sellaisia katuja, ettei 30 km/t ylittävien ajonopeuksien käyttö ole niillä luontevaa. Hidaskatu voidaan toteuttaa esimerkiksi kadun geometriaan tai päällysteeseen kohdistuvilla valinnoilla siten, että kadun käyttäjät ikään kuin pakotetaan haluttuun liikennekäyttäytymiseen.

Kaupungin ostama konsulttityö käynnistyi elokuussa, ja keskustan liikenteen kokonaissuunnitelma valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Mäkinen korosti, että mitään valmista ei vielä ole ja työ on vielä “hyvin alussa”. Tarkoitus ei ole hänen mukaansa tehdä katusuunnitelmia, vaan määrittää eri kulkumuodoille ja eri kaduille oikea rooli.

– Sitten voidaan lähteä esimerkiksi kokeiluillakin vaiheittain toteuttamaan ja tarkentamaan ratkaisuja.

Mäkinen kertoi, että ennen asukastilaisuutta oli ollut jo päättäjien visiotyöpaja.

– Päättäjät näkevät, että Hämeenlinnan keskustan tulisi olla kaikilla liikennemuodoilla saavutettava, lapsiystävällinen, vihreä ja elinvoimainen.

Konsultit olivat Mäkisen sanoin “lähteneet rohkeasti esittämään, että olisi hienoa”, jos kävelykatu ulottuisi kirkolta kauppakeskus Goodmanille asti.

Palokunnankadusta tulisi joukkoliikennekatu ja paikallisliikenteen reitti. Suoremman linjan myötä bussit eivät enää kiertäisi Sibeliuksenkadun ja torin reunan kautta. Nyt paikallisbussit joutuvat Mäkisen mukaan menemään keskustan yksisuuntaisilla kaduilla “poikittain”, mikä vaatii tilaa. Bussien käyttämää reittiä ei noin ollen voisi muuttaa hidaskaduiksi.

Pyöräilyn yksi pääreitti tulisi lännestä Turuntietä Hallituskadulle ja liittyisi Sibeliuksenkadun pääpyöräreittiin. Konsultit eivät tässä vaiheessa ottaneet suoraan kantaa valtuuston viime vuonna hylkäämään Sibeliuksenkadun uuteen pyöräväylään.

Myös Lukiokatua WSP kehittäisi mielellään läpikulkuväylästä yhdeksi pyöräilyn pääreiteistä. Konsultit kysyvät, voisko kadulle tulla yksisuuntaiset pari metriä levetä pyörätiet tai kaistat.

Työpajojen pohdittavaksi Mäkinen esitti linja-autoaseman paikasta neljä vaihtoehtoa: nykyinen paikka, terminaali Palokunnankadun reunaan, bussikaduksi muutettava Eteläkatu tai “Kaivoparkin kannen” laajentaminen. Kaivoparkkia hän piti “todennäköisesti vähän muita kalliimpana” ratkaisuna paikan ahtauden takia.

Asukkaat saivat jälleen kerran purtavakseen myös pysäköintitalopähkinän. Birger Jaarlin katua on ajateltu kehitettäväksi “pysäköintikaduksi”, mutta keskustan uuden pysäköintitalon vaihtoehtoina esitettiin linja-autoaseman kortteli, kaupungintalon tontti, Ykköskortteli tai Niittykadun läheinen nykyinen viheralue.

Mäkinen viittasi satoihin keskusta-alueelta rakennushankkeiden myötä poistuviin parkkipaikkoihin ja tähdensi, että kyse on keskustan saamisesta toimivaksi ja viihtyisäksi eikä siitä, että keskustaan haluttaisiin vain “lisää” pysäköintiä.