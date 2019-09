Korkeakoulujen yhteishaussa tarjolla tuhansia opiskelupaikkoja – Yhteinen digitaalinen valintakoe käyttöön

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaku alkoi keskiviikkona 4.9. Tarjolla on koko valtakunnassa noin 6 700 opiskelupaikkaa, mikä on satakunta viime syksyä enemmän. Eniten aloituspaikkoja on ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalalla. Hämeen...

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaku alkoi keskiviikkona 4.9. Tarjolla on koko valtakunnassa noin 6 700 opiskelupaikkaa, mikä on satakunta viime syksyä enemmän. Eniten aloituspaikkoja on ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalalla. Hämeen ammattikorkeakouluun (Hamk) voi yhteishaussa hakea sosiaali- ja terveysalan, tekniikan ja liikenteen alan sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan koulutuksiin. Koulutuksiin haetaan korkeakoulujen syksyn yhteishaussa sähköisellä…