Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa Sunny Car Center -riitajutun miljoonahaarassa: Ritaluoman korvaukset jäävät voimaan

Korkein oikeus (KKO) on hylännyt Sunny Car Centerin entisen toimitusjohtajan ja osakkaan Markku Ritaluoman sekä hallituksen jäsenen Iisakki Kiemungin valituslupahakemukset autokauppakeskuksen pääriitahaarassa.

Tämä tarkoittaa, että Turun hovioikeuden keväällä antama ratkaisu jää voimaan.

Turun hovioikeus määräsi helmikuussa 2020 Ritaluoman maksamaan noin 6,2 miljoonaa euroa Sunny Car Centerin (SCC) konkurssipesälle rahoituksenhakuun liittyvien epäselvien rahansiirtojen takia. Hallituksen jäsen Kiemunki määrättiin maksamaan yhteisvastuullisesti summasta 150 000 euroa.

KKO:n perjantainen ratkaisu on kaikessa yksinkertaisuudessaan tiivis.

– Valituslupaa ei myönnetä. Hovioikeuden tuomio jää pysyväksi, oikeus perustelee.

Kyse SCC:n epäselvistä rahansiirroista

Sunny Car Centerin vuonna 2015 määrätystä konkurssista seurasi lukuisia oikeusriitoja eri oikeusasteissa. Oikeusriidoista laajin koski epäselviä rahansiirtoja, jotka havaittiin SCC:n konkurssin jälkeen tehdyssä erityistilintarkastuksessa. Rahansiirroista valtaosa ajoittui vuosiin 2013–2014.

Useita tuhansien eurojen summia oli siirretty SCC:n tileiltä erilaisille kansainvälisille yrityksille. Yrityksen toimitusjohtajan Ritaluoman mukaan rahansiirrot liittyivät autokauppakeskuksen kansainvälisen rahoituksen keruuseen.

Kyse oli hänen mukaansa muun muassa lainojen vakuusmaksuista ja vastaavista. Minkäänlaista rahoitusta ei Sunny Car Center Hämeenlinna oy koskaan saanut vastineeksi rahoilleen.

Riitaoikeudenkäynnissä Ritaluoma vetosi tulleensa huijatuksi lukuisia kertoja.

Turun hovioikeus katsoi, että Ritaluoma toimi huolimattomasti yhtiön rahojen käytössä ja näin vastoin osakeyhtiölakia. Ritaluoma kiisti väitteet ja vaati KKO:ssa korvaustensa alentamista tai kumoamista.

Kiemunki yhteisvastuussa

Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston entinen puheenjohtaja Iisakki Kiemunki (sd.) määrättiin korvausvastuuseen, koska hän istui SCC:n hallituksessa tapahtumien aikaan.

Hovioikeus määräsi hänet yhteisvastuullisesti korvauksiin, koska Kiemungin katsottiin laiminlyöneen valvontavelvollisuutensa hallituksen jäsenenä. Kiemunki on kiistänyt väitteet, ja KKO:lle jättämässään valituslupahakemuksessaan hän pyysi ylintä tuomioistuinta arvioimaan, missä menee yksittäisen hallituksen jäsenen vastuun raja.

Hän on kuvaillut oikeusasteille jättämissään vastauksissaan Ritaluoman valvontaa vaikeaksi.

Kiemunki istui hallituksessa Hämeenlinnan kaupunkikonsernin edustajana.

Toinenkin juttu KKO:ssa

Korkeimmassa oikeudessa on parhaillaan vireillä toinenkin Sunny Car Centeriä koskeva riitajuttu. Toinen juttu koskee Ritaluoman palkkaa ja rahankäyttöä yhtiössä. Kyseisessä haarassa Turun hovioikeus määräsi Ritaluoman palauttamaan konkurssipesälle osan palkastaan, koska palkan katsottiin olleen liian suuri yhtiön taloudelliseen tilaan nähden.

Lisäksi Ritaluoma määrättiin korvaamaan SCC:n konkurssipesälle kuluja, joita hän oli maksanut yhtiön tililtä.

Konkurssipesä on vaatinut Kiemungiltakin korvauksia, koska hän osallistui Ritaluoman palkankorotuksen päättämiseen. Kyseisestä riidasta on juttu vireillä Turun hovioikeudessa, ja pääkäsittely on Hämeen Sanomien tietojen mukaan määrä pitää alkuvuonna 2020.