Vallitseva koronatilanne syynä: Hämeen Sanomat peruu loppuvuoden tapahtumansa

Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen Hämeen Sanomat peruu kaikki loppuvuoden tapahtumansa.

Joulumarkkinat piti järjestää 5.–6. joulukuuta Loimua-areenalla. Tapahtumassa on käynyt noin 12 000 ihmistä viikonlopun aikana, joten Loimuan kokoisessa tilassa ei pystytä takaamaan kävijöiden, näytteilleasettajien ja henkilökunnan turvallisuutta. Tästä syystä tapahtumaa ei järjestetä.

Samalla perutaan myös Verkatehtaalle suunnitellut Club For Five Jouluna -konsertti ja Helsingin Kaupunginteatterin Kiviä Taskussa -teatteriesitys. Näihin esityksiin lipun ostaneet saavat rahansa takaisin Ticketmasterilta. Ohjeet palautukseen löytyvät www.ticketmaster.fi sivuilta verkossa. Kannattaa huomioida, että Ticketmasterin palvelu on ruuhkautunut useiden peruuntuneiden tapahtumien johdosta.

Hämeen Sanomien seuraavat suunnitellut tapahtumat ovat Heinämessut Forssassa kesäkuussa ja Elomessut Hämeenlinnassa kesällä 2021.

Muut messutapahtumat on jo aiemmin siirretty syksyyn 2021.

Konsertteja ja teatteriesityksiä suunnitellaan järjestettäväksi vuoden päähän.