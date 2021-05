Korona-aika käänsi punaisen lihan suosion nousuun – Hämeenlinnassa kauppansa ovat tehneet laadukkaat pihvit, kun ravintolaan ei ole päässyt

Punaisen lihan syönnin välttäminen on vähentynyt korona-aikana, mikä on näkynyt myös Kanta-Hämeen päivittäistavarakaupoissa. Ruokahyllyiltä on haettu aiempaa enemmän laatua, kun ravintolat ovat olleet kiinni.