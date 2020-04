Ikänurkka: Korona-ajan ajatuksia

Me yli 70-vuotiaat ikäihmiset olemme olleet koronakaranteenissa puolitoista kuukautta, kun kirjoitan tätä artikkelia. Kokonaiskuvan hahmottaminen on tässä tilanteessa vaikeaa.

Koemme tämän poikkeustilanteen yksilöinä olosuhteistamme johtuen hyvin eri tavalla riippuen muun muassa siitä, asummeko itsenäisesti kotona, olemmeko säännöllisen kotiavun piirissä vai onko kotimme hoivakodissa tai vastaavassa. Perustarpeet ovat kaikilla samat eli terveys, turvallisuus ja taloutemme.

Illasta toiseen koronaviruksen tilannearvioiden ja valtiohallinnon tekemien päätösten selvittäjiksi on mediaan riittänyt asiantuntijoita. Oikean tiedon saamisen tarve on ollut suuri ja sitä on tyydytetty varsin hyvin. Joskus tosin on tullut mieleen kysymys, mitä olikaan aika ennen koronaa.

Myös kotikaupunkimme kaupunginjohtaja päivittää viikoittain kattavaa koronavirustiedotettaan.

Viimeaikaiset eräät valtakunnallisten tahojen ristiriitaiset lausunnot ovat hämmentäneet. Asiantuntijoiden kannanottoihin on toivottu kokonaiskoordinaatiota. Eri toimintatasojen jämäkkää johtajuutta on kaivattu.

Viimeisten vuosikymmenien aikana olemme tottuneet siihen, että elämämme on tuntunut olevan kohtuullisesti hallinnassa.

Onko korona tuonut tälle olotilalle uudet rajat, kun jouduimme eristykseen neljän seinän sisään? Yhdistystoimijoiden allakat tyhjenivät kokonaan, erilaiset harrastusmahdollisuudet loppuivat ja niin edelleen. Perusturvallisuutemme tuntui jotenkin järkkyneen.

Kävisikö nyt ratkaisuksi se, että kriisiaikana elettäisiin päivä kerrallaan? Ilonaiheet tunnistettaisiin omasta ja läheisten arjesta ja yritettäisiin rajata murheet niihin asioihin, joihin voi itse vaikuttaa.

Moni on löytänyt ulkoilun, luonnon heräämisen seurannan ja kuunnellut kevään lintujen ääniä tarkalla korvalla. Ihmiset ovat osoittaneet yhteisvastuullisuutta ja uuden tekemisen organisointikykyä.

Vapaaehtoistyö on löytänyt uusia toimintamalleja. Jokainen hyväntahdon ele ja teko on ollut vastaisku huolelle ja lannistumiselle.

Kriisiaikana tarvitaan luottamusta ja uskoa tulevaisuuteen. Valtiovalta on siksi käynnistänyt yhdessä järjestökentän kanssa Suomi toimii -kampanjan, jossa kannustetaan tekemään hyviä tekoja. Ollaan niissäkin mukana paikallistasolla.

Kun tämä kirjoitus ilmestyy, maan hallitus on ehkä jo linjannut näkemyksiä siitä, miten kriisi arvioiden mukaan etenee. Voidaanko vähitellen alkaa osittain purkaa rajoituksia ja käynnistää erilaisia toimintoja uudelleen?

Talouden kysymykset tulevat nousemaan terveyden ohella merkittäviksi sekä valtion että kuntatalouksien osalta yritystoiminnan haasteita unohtamatta. Kaikki päätösten toimeenpano heijastuu loppujen lopuksi yksittäisen ihmisen arkeen.

Hyvää kesän odotusta, syksy tuo taas tullessaan uusia asioita.

Ossi Lapisto, Hämeenlinnan vanhusneuvoston jäsen