Korona-altistumiset veivät Hämeenlinnassa yli sata koululaista kotikaranteeniin

Korona-altistumisten vuoksi Hämeenlinnassa on kahdella koululla määrätty useita koululuokkia karanteeneihin, jotka jatkuvat lähes lukuvuoden loppuun asti. Hämeenlinnan kaupunki tiedotti sunnuntaina, että Hämeenlinnan yhteiskoulusta on asetettu yhteensä 65 oppilasta 8. vuosiluokalta ja 12 henkilökunnan jäsentä kotikaranteeniin koronatartunnan ja siitä seuranneiden altistumisten takia. Karanteenit jatkuvat 3. kesäkuuta asti. Seminaarin koulusta on asetettu yhteensä 60 oppilasta kolmelta…