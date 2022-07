Korona leviää nyt rivakasti varuskunnissa – Ryhmät pidetään erillään toisistaan

Koronatilanne synkkenee vauhdilla varuskunnissa. Koronatartunnan on heinäkuussa saanut jo 598 varusmiestä. Todellisuudessa määrä on jo tätäkin suurempi, sillä tuorein puolustusvoimien julkaisema tartuntatilasto on viime sunnuntai-illalta. Heinäkuun 17.–24. päivän välisenä aikana uusia koronatartuntoja kirjattiin 255 varusmiehellä. Tilasto alkoi sukeltaa heti, kun uudet alokkaat astuivat palvelukseen 4. heinäkuuta. Alkuvuoden lukuihin verrattuna heinäkuun tartuntamäärät ovat vielä sangen maltillisia....