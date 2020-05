Korona seurasi maailmalla keikkailevan Lordin jalanjälkiä ja yhtye kysyi jo itseltään: "Mekö sitä tautia levitämme?"

Aivan tällaista kotiinpaluukeikkaa Lordi ei etukäteen suunnittellut.

Koronavirus sekoitti hirviöbändin suunnitelmat niin pahanpäiväisesti, että hardrock soi tänä keväänä Keski-Euroopan keikkasalien sijaan piskuisessa pubissa yhtyeen nimikkoaukion lähettyvillä Rovaniemellä.

Lordi soittaa toukokuussa Paha Kurki -nimisessä pubissa etäkeikan, joista on tullut tämän ajan ilmiö. Lordin keikka tosin poikkeaa muista siinä, että sillä on hirviömäinen pituus – vähintään kolme tuntia.

– Monet bändit ovat tehneet tunnin settejä. Ne ovat olleet vaivaannuttavia, Mr. Lordi eli Tomi Putaansuu perustelee ratkaisuaan.

”Yhteinen hetki fanien kanssa”

Hänestä on kiusallista katsoa, kun ilman yleisöä yritetään imitoida keikkatilannetta. Siksi Lordi on valinnut toisen tien.

Se esiintyy ringissä kuin treenikämpällä ja soittelee mitä soittelee, muun muassa fanien toivebiisejä ja harvinaisuuksia. Välillä puhutaan niitä näitä ja vastaillaan fanien kysymyksiin.

Tarkoitus on rakentaa rento yhteisöllinen hetki fanien kanssa.

Yhtyeellä on innokkaita faneja, jotka ovat jo tiedustelleet, esiintyykö Lordi näin erikoisella keikalla vihdoin ilman maskeja. Vastaus on s- ja v-sanoin alleviivattu ei.

– Lordi näyttää Lordilta!

Puolet Euroopan-keikoista peruttiin

Tulielementtejä ja kauhulavasteita ei nettiesityksessä nähdä. Ne jäivät varastoon Saksaan.

Pandemia katkaisi yhtyeen Euroopan-kiertueen puolivälistä. Puvut ja maskit sentään kulkivat jäsenten henkilökohtaisissa matkatavaroissa.

Yhtye ehti soittaa Euroopassa 20 keikkaa. Yhtye kiersi muun muassa Italiassa, Itävallassa ja Espanjassa. Se esiintyi Euroopan toistaiseksi synkimmillä korona-alueilla helmikuussa juuri ennen katastrofien puhkeamista.

Lombardiasta yhtye lähti vain päiviä ennen kuin uutiset ensimmäisistä kuolonuhreista tulivat, sama toistui Madridin kohdalla.

– Vitsailimme jopa, että mekö sitä tautia levitämme.

Maaliskuussa piti arvuutella jatkuvasti, saako seuraavan keikan vetää vai ei. Yhtye esiintyi vielä Leipzigissä täydelle areenalle ennen kuin tuli käsky lähteä kotiin.

– Olimme viimeisiä kiertäviä bändejä Euroopassa. Menimme viranomaisrajoitusten mukaan. Emme peruneet keikkoja, vaan odotimme, että meidät perutaan.

Seuraavana iltana Putaansuu oli Stuttgartin sijaan Rovaniemellä kotisohvalla, jossa idea nettikeikasta syntyi.

Lordi ei soita ilmaiseksi

Yhtyeeltä jäi soittamatta muun muassa ennakkoon hyvin myyneet keikat Puolassa, Liettuassa, Hollannissa ja Tshekeissä. Myös Italiasta peruttiin muut keikat.

– Iso isku tämä on ollut. Kun rundi katkeaa puoleen väliin, se näkyy ihan kaikkien lompakossa. Meillä on 16 ihmistä hommissa, ja sitten on välilliset vaikutukset. Ei keikkoja helpolla peruta.

Hän myöntää, ettei nettikeikkaakaan pelkästään ajankuluksi tehdä.

Keikan 12 euron liput ovat jo herättäneet nurinaa.

– Tekeekö leipuri ilmaista leipää? Saako Prismasta makkaraa ja maitoa ilmaiseksi? Ollaanko kassalla ihan hyvää hyvyyttään? Ilmaiseksiko pitäisi tehdä?, Putaansuu kiihtyy.

– Ihmisten röyhkeys on käsittämätöntä. En muista, että meillä olisi ollut aiemminkaan keikkaa, johon olisi päässyt ilmaiseksi.

Tässä asiassa hän kuitenkin muistaa väärin. Kerran yhtye esiintyi ilman pääsymaksua.

Se oli keväällä 2006, kun Helsingin Kauppatorilla yhtyeen soittoa katsoi arviolta 80 000 juhlijaa.

Tuleva Rovaniemen-keikan päivämäärä poikkeaa vain parilla päivällä historiallisen Euroviisuvoiton 14. vuotispäivästä.

– Mäihää. Tuo 22.5. oli ainoa päivämäärä, joka sattui kaikille passaamaan.

Shamppanjaa ei siis Rovaniemen keikalla ruiskutella.

– Hard Rock Hallelujah me soitetaan, mutta sen me soitamme muutenkin joka keikalla.

Scream Stream – Scarctic Circle Gathering striimataan suorana 22. toukokuuta kello 22 alkaen.