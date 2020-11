Korona tuo haasteita partiolaisten tärkeimmälle varainkeruutapahtumalle – Lippukuntia voi tukea asioimalla verkkokaupassa

Partiolaisten adventtikalenterimyynti on lippukuntien tärkein varainkeruutapahtuma, jolle koronavirus asettaa haasteita.

Valtaosa adventtikalenterimyynnistä saatavasta tuotosta menee suoraan paikallisille partiolaisille. Tuottoja käytetään esimerkiksi leirien ja retkien järjestämiseen, kämppien kunnostamiseen ja varustehankintoihin.

– Perinteisesti kalentereita on myyty paljon ovelta ovelle, tänä vuonna pitää asioita tehdä vähän toisin, Hämeen Partiopiirin piirinjohtaja Anni Ylinen toteaa.

Hämäläiset partiolaiset ovat ottaneet käyttöön uusia myyntikäytäntöjä.

Adventtikalentereita on voinut ostaa verkkokaupasta jo muutaman vuoden ajan. Tänä vuonna verkkokauppa on erityisen tärkeässä asemassa. Netistä kalenterin voi hankkia suoraan kotiin toimitettuna.

Partiolaiset myyvät kalentereita mahdollisuuksien mukaan ulkotiloissa. Turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta huolehditaan. Partiolaisilla on myös mahdollisuus tarjota kortti- tai mobiilimaksumahdollisuutta.

Perinne vuodelta 1947

Partiolaiset toivat kalenteriperinteen Suomeen vuonna 1947, josta lähtien partiolaisten adventtikalenteri on kuulunut lukuisten suomalaisten joulunodotukseen.

Kalenterin on kuvittanut viime vuoden tapaan Christel Rönns. Hän on Finlandia Junior -palkittu kuvittaja, jonka eläväinen kuvitustyyli on monille entuudestaan tuttu lastenkirjoista.