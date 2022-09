Korona uudisti Lähitapiola Loimi-Hämeen – "Syväluotaava selvitys"

Lähitapiola Loimi-Häme on pitänyt vakuutustoimintansa kannattavuuden kunnossa korona-ajan läpi. Toimitusjohtaja Lauri Riekkola sanoo, että yhtiö on pystynyt elämään ajan yli, vaikka korona vaikutti paljon eri tavoin vakuutustoimintaan. – Olemme käyneet kaikki tilinpäätöksen rivit läpi. Toiminnasta on tehty syväluotaava selvitys. Lähitapiola Loimi-Hämeen liiketoiminta on kasvanut tänä ja viime vuonna. Ensivakuutuksen maksutulo kasvoi 3,9 prosenttia tämän vuoden tammi–kesäkuussa....