Viimeistään korona osoitti mielenterveyskuntoutujien Klubitalon tarpeellisuuden Hämeenlinnassa – Ketään ei jätetty yksin

Walonkulman Klubitalo eli mielenterveyskuntoutujien jäsenyhteisö on toiminut hämeenlinnalaisen Minna Koskisen tukikohtana nyt puolentoista vuoden ajan.

Hän on alusta alkaen ollut mukana tiimissä, joka tekee talon omaa lehteä.

Koskinen kertoo, että viime vuodet ovat olleet hänelle rankkoja masennuksen ja ADHD-diagnoosin takia. Walonkulmaan hän tuli ostastohoitojakson jälkeen.

– Olin aluksi niin väsynyt, että sovimme erikseen, milloin tulen seuraavan kerran. Muuten en olisi jaksanut tulla ollenkaan, Koskinen muistelee.

Totuttelun jälkeen hän uppoutui työhön liiankin tiiviisti, josta seurasi takapakkia omassa toipumisessa.

– Nyt tilanne on hyvä, on löytynyt sopiva työtahti. Työ täällä on tehnyt hyvää itsetunnolle ja samalla olen päässyt mukaan yhteisöön. Viimeistään koronakevät osoitti, kuinka tärkeää täällä työskentely ja toisten ihmisten kohtaaminen on, Koskinen miettii.

Asema vahvistui alkuvuonna

Walonkulma on toiminut nyt kolme vuotta. Alkuvuonna talo sai laatusertifikaatin, eli sen asema kansainvälisen kattojärjestön jäsenenä vahvistettiin.

Walonkulmassa noudatetaan samaa toimintatapaa kuin yli 300 muussa eri puolilla maailmaa toimivassa mielenterveyskuntoutujien klubitalossa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Tällä hetkellä Walonkulmassa on hieman yli 100 jäsentä. Jotkut käyvät Matti Alangon kadulla sijaitsevassa toimitilassa parin viikon välein, jotkut joka päivä.

Kaikille on tarjolla tekemistä talon kahdessa tiimissä, Kajastuksessa ja Loistossa.

Kajastuksessa tehdään toimistotyötä, esimerkiksi juuri omaa lehteä ja yleensä viestintää. Loiston tiimi taas huolehtii esimerkiksi talon kirjanpidosta ja pyörittää keittiötä, jossa tarjotaan lounasta joka arkipäivä.

Kevään yhteydenpito on saanut kiitosta

Koronakevät aiheutti muutoksia Walonkulman toimintaan, mutta nyt päiväjärjestys on palaamassa pikkuhiljaa normaaliksi.

– Toivottavasti emme joudu samaan tilanteeseen kuin keväällä. Talo oli suljettuna 12 viikkoa, ja vaikka siitä selvittiin, samaa kokemusta ei toivoisi uudelleen, kertoo yksikönjohtaja Ellen Eklund.

Kun ovet suljettiin, talon työntekijät alkoivat pitää jäseniin yhteyttä puhelimitse ja Facebookin päivittäisten livelähetysten avulla.

– Välillä täällä oli muutama jäsen paikalla, jos esimerkiksi leivoimme livelähetyksessä. Jäseniltä on tullut todella kiittävää palautetta siitä, että yhteydenpitoa jatkettiin kevään ajan, ketään ei jätetty yksin, Eklund ja vastaava työvalmentaja Emmi Grönberg kertovat.

Nyt Walonkulman ovet ovat taas auki, mutta paikalle otetaan tällä hetkellä enintään 15 ihmistä kerralla.

– Toimintaan ei liity mitään työpakkoa, ei tämä työleiri ole. Jäsen saa tulla myös vain viettämään aikaa silloin, kun voimat eivät riitä muuhun. Ja työn voi aloitta vaikka kuinka pienesti, esimerkiksi pyyhkimällä ruokasalin pöydät, Emmi Grönberg kertoo. HÄSA

