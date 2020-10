Ilveskodissa koronatapaus henkilökunnassa – 35 asiakasta asetetaan kahden viikon karanteeniin

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin mukaan kyseessä on "laaja altistus".

Hämeenlinnalaisen Ilveskodin kuntoutuslaitos-sairaalan henkilökuntaan kuuluva on todettu covid-19-positiiviseksi 6. lokakuuta.

Johtaja Liisa Lähteenmäki vahvisti asian Hämeen Sanomille. Kyseinen henkilö on asetettu karanteeniin ja lähikontaktiselvitys tehty.

Ilveskodin myöhemmin lähettämän tiedotteen mukaan ”inhimillisen erehdyksen takia henkilö on ehtinyt olla 6.10. töissä positiivisesta tuloksesta huolimatta. Selvittelyssä altistusten on katsottu tapahtuneen ajalla 27.9.-6.10.”.

Ilveskodin asiakkaat ovat ikänsä puolesta riskiryhmään kuuluvia, joten varotoimet suunnitellaan sen mukaisesti. Toimenpiteet suunnitellaan yhteistyössä sairaanhoitopiirin ja Hämeenlinnan kaupungin tartuntatautiasiantuntijoiden kanssa.

Sisällä on tällä hetkellä 35 asiakasta. Henkilökuntaa on noin 60.

Lähteenmäen mukaan muita tapauksia ei ole tiedossa, ja asiakkaat ovat oireettomia.

Osa ei-lähikontakteiksi lukeutuvasta henkilökunnasta on ohjattu olemaan karanteeninomaisissa olosuhteissa myös vapaa-ajalla mahdollisen altistuksen vuoksi.

Myös asiakkaat ovat kahden viikon karanteenissa, ja heitä hoidetaan omissa huoneissaan. Lähteenmäki kertoo, että oireettomat asiakkaat pääsevät hoitojaksonsa päätyttyä koteihinsa, mutta heille määrätään kahden viikon karanteeni.

Kaikki Ilveskodista 27.9. lähtien kotiutuneet asiakkaat pyritään kontaktoimaan pikaisesti mahdollisen altistumisen varalta, ja heidät ohjataan lievilläkin oireilla covid-19-testaukseen.

– Tämä on iso takaisku. Ilveskodin asukkaita ja henkilökuntaa testataan tänään keskiviikkona ja huomenna torstaina, toteaa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Järvelä.

Vierailukielto

Ilveskoti asettaa tilanteen vuoksi vierailukiellon. Myös päivätoiminta on tauolla. Karanteeniaikana uusia asiakkaita ei oteta.

Henkilökunnan koronasuojausta tehostetaan Ilveskodissa ottamalla maskipakko käyttöön muissakin kuin hoitotilanteissa.

Lähteenmäen mukaan Ilveskodin asiakkaita ja henkilökuntaa testataan tämän viikon aikana ja uudestaan ensi viikolla.

Tilanteen etenemisestä ja jatkotoimenpiteistä tiedotetaan viimeistään maanantaina 12.10.

Kanta-Hämeessä neljä sairaalahoidossa

Myös Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on tiedottanut netissä asiasta.

”Tiistain 6.10. aikana todettiin yksi uusi tartunta. Kyseinen tartunta on hämeenlinnalaisen hoivakodin työntekijällä, joka alustavan selvityksen mukaan on altistanut laajalti yksikön asiakkaita ja muuta henkilökuntaa. Kyseinen yksikkö tiedottaa tarkemmin asiasta keskiviikon kuluessa, kun selvitys etenee”, tiedotteessa todetaan.

Koronapotilaita ylipäätään on Kanta-Hämeen keskussairaalassa neljä, joista yksi on teho-osastolla.

Juttu jatkuu tviitin jälkeen.

Ti 6.10. todettiin 1 uusi #COVID19-tartunta. Ko. tartunta on valitettavasti hoivakodin työntekijällä, joka ilmeisesti on altistanut laajalti yksikön asiakkaita ja muuta henkilökuntaa. Tarkempi tiedotus myöh. Sairaalassa nyt 4 potilasta, joista 1 teholla.https://t.co/8amcgqNT1X — KHSHP (@KantaHameenSHP) October 7, 2020

Maassa 120 uutta tapausta

Suomessa on todettu 120 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Uusia tartuntoja on 14 päivän aikana raportoitu 903 enemmän kuin edeltäneiden kahden viikon aikana.

Yhteensä Suomessa on todettu 11 049 koronavirustartuntaa.

Hallitus pohtii lähipäivinä keinoja, joilla eri puolilla Suomea kiihtyvää koronaepidemiaa voidaan hillitä. Samaan aikaan mietinnässä on myös päivitetty suunnitelma maahantulon helpottamisesta. HÄSA, STT

Uutista on päivitetty päivän mittaan Ilveskodin tiedotteen tiedoilla ja Sally Järvelän kommentilla sekä STT:n uutisella valtakunnan tilanteesta.