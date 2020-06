Koronaan liittyviä kuolemia ei tullut lisää – Uusia tartuntoja 20

Suomessa ei todettu yhtään uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta vuorokauden aikana, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) maanantaina.

Maanantaihin mennessä koronaan liittyviä kuolemantapauksia oli todettu yhteensä 323.

Kesäkuun alkuun on mahtunut kaikkiaan neljä päivää, jolloin ei ole todettu yhtään koronaan liittyvää kuolemantapausta.

Vuorokauden aikana raportoitiin 20 uutta todettua tartuntaa, joten Suomessa oli todettu maanantaihin mennessä 7 001 koronavirustartuntaa.

Suomen väestöön suhteutettuna on todettu 126 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden.

Koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa olevia oli maanantaina yhteensä 38 potilasta. Tehohoidossa oli yhteensä kuusi.

Epidemia kurittanut terveydenhuollon työntekijöitä

Kaikista Suomen koronavirustartunnoista 5 599 on todettu työikäisillä. Niistä 949 tartuntaa on puolestaan todettu terveydenhuollon työntekijöillä. Näiden osuus kaikista työikäisillä todetuista koronavirustapauksista on korkeampi, noin 17 prosenttia.

– Korkeampaa osuutta selittää todennäköisesti se, että epidemian alkuvaiheessa testaus keskittyi matkailijoiden ohella erityisesti terveydenhuollon ammattilaisiin. Tällä hetkellä kaikki oireiset testataan matalalla kynnyksellä, ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoo THL:n tiedotteessa.

Koronavirustartunnan saaneista terveydenhuollon työntekijöistä 8,4 prosenttia on ollut sairaalahoidossa. THL kertoo, ettei tartuntatautirekisteriin ole merkitty vielä yhtään tapausta, jossa terveydenhuollon työntekijä olisi menehtynyt koronavirukseen liittyen. THL kuitenkin muistuttaa, että kaikista tapauksista ei ole vielä saatavilla tarkkoja taustatietoja.

STT kertoi 16. toukokuuta, että Lääkäriliitolla oli tiedossa kaksi lääkärin koronaviruskuolemaa, joista kumpikin tapaus oli ollut esillä myös mediassa. Kummassakin tapauksessa tartunnat oli saatu ulkomailta eivätkä liittyneet potilastyöhön.

Koronavirustartunnan saaneista terveydenhuollon työntekijöistä 652:lla oli tiedossa lähikontakti positiiviseen koronavirustapaukseen. Heistä yli 50 prosentilla lähikontakti oli tapahtunut töissä. Loput olivat joutuneet kontaktiin muualla, esimerkiksi lähipiirin kautta.