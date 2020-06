Koronakevään ansioverotilitykset ovat yllättäen pysyneet viime vuoden tasolla – Ennakonpidätysten pudotus selvästi oletettua pienempi

Verottajalle maksetut ennakonpidätykset palkoista ja muista ansiotuloista ovat säilyneet läpi koronakevään suunnilleen viime vuoden tasolla. Koronakriisi ei siis ole ainakaan vielä iskenyt ihmisten tienesteihin pelätyllä voimalla.

Ennakonpidätysten kokonaissumma kasvoi huhtikuussa 0,6 prosenttia ja putosi toukokuussa 0,7 prosenttia vuoden takaisesta.

Kesäkuun ennakkotiedot tulevat myöhemmin tällä viikolla.

– Ei sieltä mitään suurta romahdusta ole vieläkään tulossa. Ehkä pieni trendinomainen lasku, arvioi ylitarkastaja Matti Luokkanen Verohallinnosta.

Tilastokeskuksen uusimman palkkasummakuvaajan mukaan Suomen koko talouden palkkasumma oli helmi-huhtikuussa 0,1 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Huhtikuussa summa kuitenkin notkahti 3,2 prosenttia vuoden takaisesta. Toukokuussa lomautettuina oli yli 150 000 ihmistä.

Hyvä työttömyysturva kompensoi

Suomen Pankin ennustepäällikkö Meri Obstbaum muistuttaa, että työttömyysturvastakin maksetaan tuloveroa.

– Se kompensoi palkkasumman putoamista verotuloissa, ja Suomessahan työttömyysturvan taso on kohtalaisen korkea.

Vaikka ansiotuloverokertymä on toistaiseksi pysynyt entisillä kantturoilla, moni muu indikaattori kertoo työmarkkinatilanteen merkittävästä heikkenemisestä, Obstbaum korostaa.

– Esimerkiksi avoimien työpaikkojen määrä ja yritysten työllisyysodotukset ovat pudonneet, hän sanoo.

– Nyt kesäkuun alkupuolella on nähty, että lomautettujen määrä on lähtenyt laskuun mutta irtisanottujen määrä kasvuun. Eli moni määräaikaisesti lomautettu on joutunut työttömäksi.

Myönteiset merkit koskevat lähinnä palvelualoja ja kulutuksen toipumista.

– Esimerkiksi korttimaksutilastoissa aletaan jo olla alkuvuoden tasoilla. Samanaikaisesti indikaattorit vientiteollisuuden näkymistä ovat heikentyneet.

Obstbaum: ”Huhtikuun pudotus kuvaa suuntaa”

Obstbaumin mukaan alkuvuosi oli palkkasummissa niin vahvaa kasvua, ettei maksettujen palkkojen kokonaissumma ole vielä juurikaan pudonnut suhteessa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Tammikuussa palkkasumma kasvoi yli neljä prosenttia vuotta aiemmasta, helmi-maaliskuussa noin kaksi prosenttia.

– Huhtikuun 3,2 prosentin pudotus kuitenkin valitettavasti kuvaa tämänhetkistä suuntaa, Obstbaum sanoo.

Suomen Pankin oman tuoreimman ennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote (bkt) supistuu tänä vuonna seitsemän prosenttia ja Suomen vientimarkkinat peräti 15 prosenttia.

– Mekin tosin arvioimme, että pahin pudotus koettiin jo huhtikuussa, jonka jälkeen on alettu ryömiä sieltä kuopan pohjalta vähitellen takaisin ylöspäin. Tilastot laahaavat sen verran perässä, että kokonaiskuvan saaminen niin sanotusta kovasta datasta kestää oman aikansa.

Etlan Kangasharju: ”Olisin odottanut suurempaa pudotusta”

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) toimitusjohtaja Aki Kangasharju on yllättynyt ennakonpidätyssummien luisun vähäisyydestä.

– Olisin odottanut suurempaa pudotusta. Alkuvuoden trendiin verrattuna lasku on kuitenkin suurempi kuin se 0,7 prosenttia, ja on todennäköistä, että (koronakriisin) vaikutus alkaa näkyä entistä enemmän tässä kesän aikana, hän sanoo.

– Ja vaikkei näkyisikään, Suomi velkaantuu joka tapauksessa edelleen, koska menoja on lisätty niin paljon.

Talouskehityksen kannalta olennaista on, saako veronmaksaja tulonsa yrityksen maksamasta palkasta vai yhteiskunnan maksamasta sosiaaliturvasta. Verotulokertymän painopisteen pienikin siirtyminen palkoista työttömyysetuuksiin on myrkkyä julkiselle taloudelle.

Kangasharjun mukaan loppuvuoden talouskehitys on vielä hyvin pitkälti hämärän peitossa. Viestit maailmalta ovat vaihtelevia ja osin ristiriitaisia.

– Jos talouksia avataan, loppukysyntä kasvaa ja tilauskirjatkin alkavat taas täyttyä. Kaikki vientihän menee lopulta jonkun maan loppukysyntään. Hyvässä skenaariossa viennin väheneminen jäisi lyhytaikaiseksi, hän toteaa.

Verohallinto toteaa muttei selitä

Verohallinto ei ole tiedotteissaan käsitellyt ennakonpidätyssummien putoamisen vähäisyyden syitä.

”Julkisuudessa esillä olleiden irtisanomisten, lomautusten ja yritysten maksuvaikeuksien vaikutukset eivät ole juurikaan nähtävillä huhtikuun tilitysmäärissä”, todettiin huhtikuussa.

”Koronatilanteen aiheuttamat lomautukset, irtisanomiset ja maksuvaikeudet heijastuvat ennakonpidätysmääriin edelleen selvästi oletettua maltillisemmin. Lomautusten ja irtisanomisten määrien nopea kasvu ei ole vaikuttanut maksettujen palkkojen ja niistä toimitettujen ennakonpidätysten määrään yhtä voimakkaasti”, kuului toukokuun kommentti.