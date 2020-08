Koronakevät vaikutti yritysten perustamisintoon eri tavoin eri puolilla Suomea – Hämeessä vain pieni pudotus viime vuoteen

Hämeen Uusyrityskeskuksen kautta perustettiin alkuvuoden aikana 70 uutta yritystä. Se on vain viisi yritystä vähemmän kuin vuotta aiemmin tammi–kesäkuussa. Kaikkiaan uusyrityskeskusten kautta perustettiin alkuvuonna 15 prosenttia vähemmän yrityksiä kuin vuosi sitten, mutta alueelliset erot ovat suuria.

Uusyrityskeskusten tilastojen perusteella koronakevät vaikutti yritysten perustamisaktiivisuuteen eri tavoin eri puolilla Suomea. Jo yksistään Uudenmaan alueella ilmeni suurta vaihtelua eri kaupunkien välillä. Helsingissä ja Vantaalla perustettujen yritysten määrä väheni selvästi, mutta esimerkiksi Keski-Uudellamaalla ja Länsi-Uudellamaalla yrityksiä perustettiin tarkastelujaksolla toistakymmentä prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Hyvinkään ja Riihimäen seudulla YritysVoimalan kautta perustettiin tämän vuoden tammi–kesäkuussa 43 yritystä, mikä on peräti seitsemän yritystä enemmän kuin vuotta aiemmin. Lahden Seudun Kehityksen alueella pudotusta viimevuotiseen oli neljän yrityksen verran (96–100).

Päätös yrityksen perustamisesta ei helposti horju

Patentti- ja rekisterihallituksen tilastot osoittavat, että viime vuoteen verrattuna yritysten perustaminen vähentyi Suomessa pahimpaan korona-aikaan, kun taas huhtikuun lopulta kesäkuun puoliväliin ulottuvalla tarkastelujaksolla uusien yritysten määrä kasvoi vuoden takaisesta.

Sama trendi näkyi myös Uusyrityskeskuksissa.

– Uusyrityskeskuksissa on huomattu, että kun yrityksen on päättänyt perustaa, sitä päätöstä ei ihan helposti horjuta edes tällainen maailmanlaajuinen kriisi. Ja onneksi näin on, sillä tarvitsemme uutta yrittäjyyttä korona-ajan jälkeiseen talouden elvyttämiseen. Uusi yrittäjyys yksinkertaisesti luo uutta työtä, painottaa Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtaja Susanna Kallama.