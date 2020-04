Koronakriisiin joutunut Vanajanlinnan yhtiö toivoo kaupungin tulevan väliaikaiseksi omistajaksi

Vanajanlinna Oy haluaa, että Hämeenlinnan kaupunki auttaisi sitä koronakriisissä ostamalla yhtiön osakkeita 200 000 eurolla. Rahat osoitettaisiin kaupungin elinkeinorahastosta.

Kaupunki siis palaisi yhtiön väliaikaiseksi omistajaksi suunnatulla osakeannilla.

Muiden selviytymiskeinojen lisäksi yhtiö katsoo tarvitsevansa uutta pääomaa.

Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo ehdottaa pääsiäisen jälkeen tiistaina kokoontuvalle kaupunginhallitukselle, että kaupunginjohtaja oikeutetaan toteuttamaan osakemerkintä.

Merkinnän ehtona on, että ensisijaisesti Vanajanlinna Oy tai toissijaisesti yhtiön muut osakkaat sitoutuvat kaupungin vaatimuksesta lunastamaan kaupungin omistusosuuden vastaavalla 200 000 euron hinnalla 60 kuukauden kuluessa osakemerkinnän toteuttamisesta.

Eilen keskiviikkona kaupungille lähettämässään kirjeessä yhtiö toivoo myös, että kaupunki myöntäisi sille maksuvapautuksen kolmen kuukauden vuokrasta. Vanajanlinnan kiinteistön omistaa Hämeenlinnan kaupunki.

Lisäksi kaupunki vastaisi Vanajanlinnan kiinteistöjen lämmitys-, kaasu- ja sähkökustannuksista sekä välttämättömistä kiinteistöjen ylläpitotoimista kolmen kuukauden ajan. Tuona aikana tilannetta tarkastellaan uudestaan, koronatatilanteen kehittymisen mukaisesti.

Kirjeessään yhtiö korostaa, että yhtiön liiketoiminta on alusta alkaen ollut kannattavaa ja että se on ”kantanut omat kulunsa”.

Yhtiö kuitenkin myöntää, ettei se ole osannut ”reagoida riittävän voimakkaasti” viime vuosina tapahtuneeseen markkinoiden ja asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutokseen. Siksi vuosiväli 2014–18 oli Vanajanlinna Oy:lle ”taloudellisesti hyvin raskas” ja tappiollinen.

Kattaakseen tappiot ja varmistaakseen yrityksen toiminnan jatkuvuuden omistajat ovat rahoittaneet yhtiötä noin 1,5 miljoonalla eurolla.

Loppuvuoden 2018 ja alkuvuoden 2019 aikana yhtiöön tuli kolme uutta osakasta, kaksi uutta hallituksen jäsentä ja uusi toimitusjohtaja.

Yhtiö katsoo parantaneensa viime vuonna toimintamallejaan, tekemistään ja tuloskuntoaan merkittävästi. Tulos parani yli 450 000 euroa.

Myös kulunut alkuvuosi näytti yhtiön arvion mukaan hyvältä. Koronaviruspandemian vaikutukset näkyivät kuitenkin jo maaliskuun ensimmäisellä viikolla, kun kansainvälisiltä asiakkailta tuli poikkeuksellisen paljon peruutuksia.

Valtaosa Vanajanlinnan liikevaihdosta tulee yritysten kokouksista ja tapahtumista.

Käytännössä kokonaan Vanajanlinna Oy:n liiketoiminta pysähtyi maaliskuun toisella viikolla. Reilun viikon aikana peruuntui keväälle ja kesälle kohdistuvaa myyntiä yli 900 000 euron arvosta.

Myös viruksen leviämisen estämiseen liittyvät toimet osuivat yhtiön liiketoiminnan kannalta vaikeimpaan mahdolliseen vuodenaikaan ja ajankohtaan. Suomen hallituksen linjauksen mukaisesti liiketoiminnan harjoittaminen on kielletty ainakin toukokuun loppuun asti.

Käytännössä tuo tarkoittaa yhtiön mukaan sitä, että se voi palata normaaliin liiketoimintaan aikaisintaan elo-syyskuussa.

Vanajanlinna Oy:n selviytyminen koronakriisistä edellyttää yhtiön mukaan vuokrakulujen tasaamisen lisäksi kerääntyneiden laskujen kohtuullistamisia sekä laskujen maksuaikojen ja laina-aikojen pidennyksiä.

Ostolaskuihin liittyvät neuvottelut ovatkin jo käynnissä ja velkojien kanssa on sovittu uusista lyhennysohjelmista.

Omistajilleen yhtiöllä on ollut velkaa noin 1,2 miljoonaa euroa. Velkasaatava on muutettu oman pääoman ehtoiseksi rahoitukseksi, jolloin yhtiön velat ovat vähentyneet saman verran.

Kun pankkilainat ja muut pitkäaikaiset velat ovat laskeneet 2,8 miljoonasta 1,6 miljoonaan euroon, ovat korkokulut pienentyneet samassa suhteessa.

Omistajat ovat samalla luopuneet noin 66 000 euron korkosaatavasta ja päättäneet sijoittaa 150 000 euroa uutta pääomaa, nykyisten omistusten suhteessa.

Yhtiö on myös hakenut liiketoiminnan kehittämisrahaa Business Finlandilta 100 000 euroa. Yhtiön selviytymispaketin osana ovat myös valtion päätösten mukaiset kaikki mahdolliset yrityksille tarkoitetut kriisituet. HäSa

Vanajanlinna on houkutellut kaksi miljoonaa vierasta

Vanajanlinna Oy:n perustivat vuonna 1996 Vasemmistoliitto ja Hämeenlinnan kaupunki. Yjhtiön nykyinen tarina alkoi vuonna 1998, jolloin Mika Walkamo ja Pekka Vihma ostivat yhtiön osakekannan ja tekivät kaupungin kanssa vuokrasopimuksen alueesta.

Yhtiö laskee, että kuluneiden vuosien aika Vanajanlinnassa on tehty töitä noin 1 300 henkilötyövuoden verran sekä tehty palvelu- ja tarvikeostoja noin 38 miljoonan euron arvosta.

Yksityistä rahaa alueen kehittämiseen on käytetty noin 20 miljoonaa euroa.

Vanajanlinna on houkutellut yhtiön laskujen mukaan Hämeenlinnaan noin kaksi miljoonaa vierailijaa.

Vanajanlinna on ollut vuosittain kärkisijoilla listauksissa Suomen parhaista tapahtuma- ja kokoushotelleista sekä hää- ja juhlapaikoista. Alueen golf-kenttä on toistuvasti valittu Suomen parhaaksi ja tunnustusta on tullut Euroopan laajuisesti.