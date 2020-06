Koronamyrskyyn joutunut laivayhtiö Hopealinja pyytää Hämeenlinnalta rahaa – Risteilykausi ja yhtiö uhattuina

Hämeenlinnalaiset joutuvat vielä odottelemaan, milloin laivan kyytiin Vanajavedelle taas pääsee. Koko koronakevään jälkeinen risteilykausi on sumun peitossa.

Pohjoismaiden suurin sisävesivarustamo Suomen Hopealinja pyytää Hämeenlinnan kaupungilta 40 000 euron tukea tälle purjehduskaudelle. Yhtiön kassa on liki tyhjä.

Vaihtoehtoina ovat joko suora tuki tai että kaupunki ostaisi ennakkoon risteilypalveluja itselleen, tai näiden yhdistelmä.

Yhtiö pyytää rahallista tukea neljältä suurimmalta omistajaltaan. Tampere, jonka omistusosuus on 30,5 prosenttia, päätti maanantaina 60 000 euron tuesta.

Hämeenlinna, johon yhtiö on rekisteröity, omistaa siitä toiseksi eniten eli 20 prosenttia. Kaupunginhallitus päättää tuesta 15. kesäkuuta.

– Asian käsittely ei tule olemaan mitenkään helppoa. Ongelmallista on sekin, että onko meillä muita toimijoita, jotka ovat samantyyppisessä tilanteessa, sanoo apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo.

– Anottu summa on kohtuuttoman kova suhteessa Tampereen osuuteen. Yhtiön toiminta painottuu niin vahvasti Tampereen päähän. Se on ostanut siellä pari ravintolaakin.

Oletko päättänyt esittää kaupunginhallitukselle, ettei Hämeenlinna tukea myönnä?

– Näin olemme kaupungin omistajaohjauksen tiimissä asiaa käsitelleet, eikä tähän kovin helppo ole myönteisesti suhtautua. Ymmärrän yhtiön vaikean tilanteen, kun kulut juoksevat ja tulot ovat kokonaan romahtaneet. Mutta esitystä (kaupunginhallitukselle) ei ole vielä tehty.

Isosuon mukaan Hopealinja ei ole suoraan sanonut, että jos tukea ei kaupungilta heru, laivat eivät Hämeenlinnassa tänä kesänä liikennöi.

Hopealinja kamppailee olemassa olostaan

Hopealinjan Tampereen kaupunginhallitukselle toimittamasta katsauksesta ilmenee, että se katsoo käyvänsä ”eloonjäämiskamppailua”. Viime vuonna se ehti nousta niukasti plussalle tappiovuosien jälkeen.

”Ilman nopealla aikaviiveellä järjestyvää ulkopuolista kriisirahoitusta, kesän 2020 toimintaa ei päästä aloittamaan. Tällöin yhtiön olemassa olon edellytykset jatkoa ajatellen heikentyvät olemattomaksi”, yhtiö sanoo.

Laivayhtiö ei ole saanut mitään kriisitukea korona-aikana, ja se on turvautunut muun muassa lomautuksiin ja lainanlyhennysten jäädytykseen.

Ydinliiketoiminnan ennakkomyynti oli muutama viikko sitten yli 400 000 euroa huonompi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Viime vuoden koko myyntitulo oli noin 2,8 miljoonaa euroa.

Hopealinja myöntää, että tämän risteilykauden onnistuminen pohjautuu pääosin yksityisasiakkaisiin ja matkustajiin, joiden määrä puolestaan riippuu hyvin vahvasti säätilasta.

Yhtiö varautuu liikevaihdon pienenemiseen 700 000 eurolla, vaikka kesä muuten onnistuisikin hyvin. Ilman kassan vahvistamista kuntien tuella eivät laivat vuoden päästä ehkä kulje.

”Kassavarat eivät onnistuneenkaan kesän jälkeen kanna seuraavaan kevääseen 2021, jolloin päästään aloittamaan uusi kausi.

Kassavarat pitää vuoden lopussa olla vähintään 300 000€, jotta seuraavaan kesään selvitään ilman erillistä rahoitusta”, katsauksessa sanotaan.

Uutinen jatkuu kuvan jälkeen:

Hopealinjalla jo 80 vuotta mittarissa

Hopealinjan toimitusjohtaja Mari Vuorinen näkee mahdollisen tuen yhteistyön osoituksena.

– Kukin omistaja päättää itse, mutta me näemme, että järkevin tapa on ostaa omistamansa yhtiön tuotteita. Ei pelkkää rahoittamista, vaan yhteistyötä.

Vuorinen viittaa muiden kuntien hankkimiin koulu- ja päiväkoti- ja vanhainkotiryhmien laivaretkiin, kuntien henkilökunnan kokouksiin ja virkistystoimintaan sekä kutsuvierasristeilyihin.

Hän toivoo, että Hämeenlinna olisi tukemassa Visavuoren-risteilyjen ja kaupungin päivä- ja iltaristeilyjen aloittamista. Visavuoressa avautuu viikon päästä myös pilapiirtäjä Kari Suomalaisen 100-vuotisjuhlanäyttely.

Kaudesta ainakin lyhempi?

Jos Hämeenlinna ei tukea myönnä, se tarkoittaa Vuorisen mukaan ”ainakin sitä, että kaudesta tulee paljon normaalia lyhempi”.

– Aloittaminen venyy ainakin juhannukseen, ja voi olla että juhannuksen jälkeenkin tulee pieni tauko ennen heinäkuun liikennöintiä.

– Pahimmillaan se voi tarkoittaa sitäkin, että jos ei asiakasmyynti ala rullaamaan hyvin nopeasti, joudumme keskeyttämään koko kauden. Ja jos tulee uusi korona-aalto, päätökset tehdään täysin liiketoiminnallisen kannattavuuden ehdoin.

Eli vaikka Hämeenlinna päättää lähteä tukemaan, sekään ei välttämättä varmista risteilykautta?

– Mikään ei tässä tilanteessa täysin takaa toimintaa, mutta tuki mahdollistaa toiminnan aloittamisen ja ylläpitämisen niin, että meidän ei tarvitse niin nopeasti kuin ehkä muuten tehdä päätöksiä liikenteen radikaalista supistamisesta tai jopa pysäyttämisestä.

– Yhtiön edun mukaista on ylläpitää mahdollisimman maksimaalista liiketoimintaa. Meillä on kuitenkin kovat kiinteät kulut, laivojen seisottaminenkaan ei ole ilmaista.

Hopealinjan nettisivuilla on kuitenkin jo aikataulut, joiden mukaan Hämeenlinnassa on ensimmäinen päiväristeily lauantaina 13. kesäkuuta ja seuraavalla viikolla alkaisi liikennöinti Visavuoren kautta Tampereelle.

Eikö tuo aikataulu pidäkään paikkansa?

– Kyllä siellä ihan ajantasainen suunnitelma on. Kaikki tuotteet mitkä siellä ovat näkyvissä, ovat nyt ostettavissa. Meillä on huomenna (perjantaina) ydinjohtoryhmän palaveri, jossa tämä asia on keskeisessä roolissa. Todennäköisimmin tulemme viivyttämään aloitusta juhannukseen.

Hopealinja täyttää tänä vuonna 80 vuotta.

– Olisi kovin ikävää, jos tässä asiassa ei jo senkin tiimoilta pystyttäisi Tampereen ja Hämeenlinnan kanssa tekemään yhteistyötä, jotta saadaan katkeamatta vietyä tämä kesä läpi jollain tavalla koronasta huolimatta.

– Jos tässä käytetään rohkeutta juhlavuoden kunniaksi, ja lähdetään vähän isommalla riskilläkin tekemään asioita, se voi kääntyä voitoksi, Vuorinen sanoo.

Hän viittaa koronakriisin jälkeiseen aikaan, jonka on ennakoitu suosivan kotimaan lähimatkailua. HäSa

Lisätty ensi vuoden kautta koskeva siteeraus Hopealinjan katsauksesta Tampereen kaupunginhallitukselle 4.6. kello 19.22.