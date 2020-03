Koronan takia Hämeenlinnan johtavat viranhaltijat tarvitsevat lisää sijaisia

Koronaviruspandemian aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi Hämeenlinnan kaupungin johtavien viranhaltijoiden sijaisuuksista on tehty lukuisia täydentäviä päätöksiä. Tarkoituksena on turvata kaupungin johtaminen siinäkin tapauksessa, että johtotehtävissä olevia sairastuu monta yhtä aikaa. Siksi sijaisuusketjuja...

Koronaviruspandemian aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi Hämeenlinnan kaupungin johtavien viranhaltijoiden sijaisuuksista on tehty lukuisia täydentäviä päätöksiä. Tarkoituksena on turvata kaupungin johtaminen siinäkin tapauksessa, että johtotehtävissä olevia sairastuu monta yhtä aikaa. Siksi sijaisuusketjuja on jatkettu normaalioloihin verrattuna useammalla henkilöllä. Kaupunginjohtajan sijainen on normaalistikin apulaiskaupunginjohtaja ja hänen ollessa estynyt henkilöstö- ja hallintojohtaja. Tällä hetkellä virkoja hoitavat Timo Kenakkala, Juha…