Koronapassi tulossa yli 50 henkilön yleisötilaisuuksiin Kanta-Hämeessä – Pandemiaryhmä käsittelee kannanottoa koronapassin vapaaehtoisesta käytöstä

"Kun yli 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on rokotettu, moni koronapassin omaava on varmasti tyytyväinen, että voisi osallistua erilaisiin tilaisuuksiin, joissa passi on vaatimuksena", sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Leskinen arvioi.