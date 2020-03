Koronapotilas siirrettiin tehohoitoon Kanta-Hämeessä – Sunnuntain testeissä ei uusia tapauksia

Kanta-Hämeen keskussairaalassa hoidossa olevan COVID-19-potilaan tila on heikentynyt ja hänet on siirretty tehohoitoon, kertoo Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri. Potilas oli aiemmin kotieristyksessä, mutta hän hakeutui sairaalahoitoon oireiden pahentuessa.

Sunnuntaina 22.3. valmistuneissa näytteissä Kanta-Hämeen alueella ei ollut uusia COVID-19-positiivisia tuloksia. Osasta viikonloppuna otetuista näytteistä ei ole kuitenkaan saatu vielä vastauksia, koska laboratorio ei ole ehtinyt analysoida niitä.

Maanantaihin 23. maaliskuuta mennessä Kanta-Hämeen alueella on todettu yhteensä 18 COVID-19-tartuntaa. Tartunnan saaneita on Hämeenlinnan, Forssan ja Riihimäen seuduilla. Yksi tartunnan saaneista on kirjoilla Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella, joten hänet tullaan tilastoimaan sinne.