Koronarokotteiden haitoista myönnetty ensimmäiset korvaukset – "Summat olleet keskimäärin parin tuhannen euron luokkaa"

Koronarokotteiden haitoista on jätetty vajaat kolmekymmentä korvaushakemusta. Ensimmäiset korvaukset on jo myönnetty. Kyse on ollut lievistä haittavaikutuksista, mutta hakemuksia käsittelevä yhtiö arvioi, että korvauspyyntöjä voi tulla myös ansionmenetyksistä.