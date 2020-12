Koronarokotukset alkavat heti joulun jälkeen – Rokotteita riittää aivan varmasti kaikille suomalaisille

Suomessa on todettu vuorokaudessa 303 uutta tartuntaa. Kahden viimeksi kuluneen viikon aikana tartuntoja on vahvistettu 5 475. Se on 478 vähemmän kuin kahden edellisen viikon aikana.

Laskussa on myös ilmaantuvuus eri alueilla muutamaa poikkeusta lukuun ottamalla. Sama pätee positiivisten näytteiden osuuteen koronatestauksessa. Se on nyt 2 prosentin luokkaa.

Huolestuttavana pidetään vanhusten hoitokotitartuntojen määrän korkeana jatkuvaa määrää.

Siksikin hoitokotien asukkaat ja työntekijät ovat rokotejärjestyksen kärkipäässä.

Valtioneuvosto antaa vielä tänään asetuksen, jonka nojalla rokotetoiminta voi alkaa. Järjestys on aiemmin kerrotun kaltainen. Ensivaiheessa rokotetaan muun muassa tehohoidon, päivystysten ja ensihoidon henkilökuntaa ja sitten yli 70-vuotiaita kansalaisia sekä taustasairauksia potevia riskiryhmäläisiä.

Muiden vuoro on myöhemmin keväällä.

Ensimmäinen rokotus Suomessa annetaan näillä näkymin joko ensi sunnuntaina tai maanantaina. Tahti on samanlainen koko EU:ssa.

Kunnat päävastuussa rokotuksista

Ajankohtaisista korona-asioista kerrottiin sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) muistutti, että joistakin myönteisistä uutisista ja valon häivähdyksistä huolimatta tautiuhka koskee kaikkia suomalaisia. Siksi hän vetosi vastuullisen joulunvieton puolesta.

– Suomen tavoite on, että koko väestö rokotetaan. Rokotetta tarjotaan maksutta kaikille, mutta meillä on vielä pitkä tie kulkea, Kiuru totesi.

– Tilanne on yhä vaikea. Tätä hommaa ei pidä mokata.

STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila ja THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainenkertoivat, että nyt kyseessä olevaa Pfizerin ja Biontechin kehittämää mRNA-rokotetta on tulossa Suomeen pienissä erissä noin 2,6 miljoonaa annosta. Toimituksia saapuu jatkossa viikoittain.

Kun kaikkiaan rokotteita on hankittavissa maahan likimain 18,5 miljoonaa annosta, sitä varmasti riittää kaikille.

– Kunnat ovat rokotetoiminnassa vastuullisia, mutta myös työterveys voi rokottaa. Valtio vastaa toiminnasta omissa laitoksissaan, muun muassa vankiloissa, Varhila kertoi,

Brittivariaatiota ei havaittu meillä

Viruksen uudesta brittiläisestä variaatiosta tiedotustilaisuudessa kertoi professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta.

– Uusi linja havaittiin siellä jo syyskuussa. Ainakin aluksi se on muuntunut tavallista nopeammin. Huolestuttavaa on, että se valtasi alaa ja näytti selvästi aikaisempaa tarttuvammalta.

– Siitä ei ole kuitenkaan havaittu mitään näyttöä, että variantin aiheuttama tauti olisi vakavampi tai että sillä olisi vaikutusta rokotteen tehoon.

Vapalahden mukaan Britanniassa sekvensoidaan paljon, minkä vuosi uusi linja löydettiin nopeasti. Muuallakin sitä voi esiintyä ”piilossa”.

– Suomessa tutkituista näytteistä sitä ei ole löytynyt, mutta aivan varmoja emme voi olla.

Vapalahti kertoi, että suomalaisia näytteitä on tutkittu siitä asti, kun ensimmäinen tartunta todettiin viime talvena.

– Ihan sieltä Wuhanin lähtökohdasta alkaen Suomessa on havaittu melko tasaisesti noin kaksi mutaatiota kuukaudessa.