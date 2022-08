Koronarokotusaikoja varattavissa Hämeenlinnassa nyt myös pitäjien terveysasemille

Viikoille 34–36 on nyt mahdollista varata koronarokotusaika myös pitäjän terveysasemalle. Aikoja on saatavilla Rengossa, Hauholla, Kalvolassa ja Lammilla. Ajanvaraus tehdään verkossa tai puhelimitse. Neljännen rokotusannoksen voivat nyt varata kaikki koronaa sairastamattomat yli 60-vuotiaat ja riskiryhmiin kuuluvat 18–59-vuotiaat, joiden edellisestä rokotuksesta on kulunut vähintään kolme kuukautta. Kolmannen rokoteannoksen voivat varata koronaa sairastamattomat yli 18-vuotiaat ja riskiryhmiin...