Koronasta miljoonien lisäkulut ja tulojen menetys Kanta-Hämeen keskussairaalalle, valtion korvaus kattaa vain osan

Koronaepidemia on aiheuttanut miljoonien lisämenot Kanta-Hämeen keskussairaalalle. Samalla myös tuloja on jäänyt saamatta, kun sairaalan toimintaa supistettiin keväällä epidemian aikaan.

Sairaanhoitopiirin hallitus käsitteli tiistaina tämän vuoden lisätalousarviota ja lähetti sen valtuuston hyväksyttäväksi.

Arvio heinäkuun lopun perusteella

Heinäkuun lopun tilanteen perusteella arvioidaan, että sairaanhoitopiiriltä jää tänä vuonna saamatta tuloja noin 2,6 miljoonaa euroa.

Henkilöstökulujen arvioidaan ylittävän budjetin 5,1 miljoonalla, koronan testikulut ovat noin miljoona euroa ja suojatarvikeostot noin 2,8 miljoonaa.

Vastaavasti säästöä on kertynyt siitä, ettei muilta sairaaloilta ole voitu ostaa palveluita ennakoidusti, kun sairaalat vähensivät ei-kiireellistä toimintaa koronan takia. Tästä arvioidaan kertyvän säästöä noin 2 miljoonaa.

Mukana myös vanhoja alijäämiä

Lisätalousarvion loppusumma on yhteensä 13,6 miljoonaa. Tulojen menetyksen ja menojen lisäyksen lisäksi summassa on mukana vanhoja taseen alijäämiä, jotka pitää nyt kattaa. Niiden osuus on 3,8 miljoonaa euroa.