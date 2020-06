Koronatartunnat tyrehtyivät maakunnassa - "Sairaalaan on turvallista tulla"

Keskussairaala patistaa käyttämään varatut ajat: "Sairaalaan on turvallista tulla".

Koronaepidemia ei ole Kanta-Hämeessä ohitse, mutta tautitilanne on rauhallisempi kuin kertaakaan kevään aikana.

Maakunnassa on tällä viikolla todettu vain yksi uusi tapaus ja neljän viikon aikana tartuntoja on todettu vain kymmenellä henkilöllä. Tartunnan saaneet ovat nuoria tai keski-ikäisiä ja valtaosa on saanut tartunnan kontakteissa Uudenmaan suuntaan.

Hoitoajat kannattaa käyttää

Kanta-Hämeen keskussairaalassa toivotaan, että rauhallinen hetki tautitilanteessa käytettäisiin hyödyksi.

Johtajaylilääkäri Sally Järvelän mukaan sairaalaan saatu hoitoaika kannattaa ehdottomasti käyttää nyt, eikä sitä kannata siirtää syksyyn tai talveen koronapelon takia.

– Korona ei ole ohitse, mutta tällä hetkellä on turvallista tulla hoitoon sairaalaan. Helmikuun jälkeen ei ole ollut tämän rauhallisempaa hetkeä.

Hoitojonot ovat kasvaneet huomattavasti kevään aikana ja aikojen siirtäminen eteenpäin vain vaikeuttaisi tilannetta entisestään hoitamattomien sairauksien pahentuessa. Toukokuussa keskussairaalaan on tehty lähetteitä 40 prosenttia normaalia vähemmän.

Sally Järvelän mukaan sairauksien hoitamatta jättäminen on voinut aiheuttaa jo joitakin yksittäisiä kuolemantapauksia alueella.

Synnytysosastolle ei päästetä ulkopuolisia Uudeltamaalta

Keskussairaala on osittain purkanut koronavalmiuttaan pienentämällä päivystyksen koronaepäilyille varattua aluetta ja oma testauslaite ovat nopeuttaneet tartuntaepäilyjen vahvistamista.

Toistaiseksi sairaalan osastoilla rajoitetaan edelleen vierailuja, mutta näitä rajoituksia saatetaan höllentää tilanteen mukaan vielä kesäkuun kuluessa.

Synnyttäjät saavat nyt tuoda isät tai muut saattajat mukaan synnytysosastolle, kunhan he tulevat sairaalan lähialueelta.