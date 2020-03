Koronatartunta lastenkodin työntekijällä Turengissa – Kaikki altistuneet karanteenissa

Turengissa sijaitsevassa erityislastenkoti Kaarnassa on todettu korona-infektio työntekijällä. Asiasta tiedotti Janakkalan kunta.

Kunnan tiedotteen mukaan tartunta on saatu pääkaupunkiseudulta.

Tiedotteen mukaan sairastuneella työntekijällä on hyvin lieviä oireita ja hän voi hyvin. Kaikki lastenkodissa altistuneet 13 henkilöä on tavoitettu ja he ovat nyt karanteenissa. Altistuneilla ei ole ollut toistaiseksi oireita.