Koronataudin oirearvio lisättiin 112 Suomi-mobiilisovellukseen – Palvelu arvioi tartunnan todennäköisyyden

112 Suomi -mobiilisovellukseen on lisätty ohjaus koronavirustaudin oirearvioon, jonka avulla voi muun muassa arvioida tartunnan todennäköisyyden. Omaolo.fi-verkkopalvelussa tehtävän oirearvion perusteella käyttäjä saa toimintasuosituksen ja hoito-ohjeet.

– Erilaisten palvelunumeroiden ruuhkautumisen vuoksi on hienoa, että ihmiset voivat itse tehdä oirearvion koronavirukseen liittyen. Olemme iloisia, että saimme Omaolon mukaan sovelluksen palvelukokonaisuuteen. On tärkeää, että ihmisillä on kootusti tarjolla erilaisia palveluja erilaisiin avuntarpeisiin, toteaa Hätäkeskuslaitoksen sovellusasiantuntija Sami Suomalainen tiedotteessa.

112 Suomi -sovelluksella on runsaat 1,6 miljoonaa käyttäjää.

Omaolo.fi on julkisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon digipalvelu, jonka toteutuksesta ja kehittämisestä vastaa valtion kehitysyhtiö SoteDigi Oy yhteistyössä kaupunkien, kuntien ja sairaanhoitopiirien kanssa. Omaolo-palvelu on CE-merkitty lääkinnällinen laite.

Omaolo-kyselyn sisältö on toteutettu yhteistyössä Kustannus Oy Duodecimin ja THL:n kanssa, ja sen tietoja päivitetään aina tilanteen muuttuessa.

112 Suomi -mobiilisovelluksen uusi palvelu julkaistiin 3. huhtikuuta. Käyttäjien tulee päivittää sovellus, jotta uusi ominaisuus tulee käyttöön. Omaolo löytyy sovelluksen välilehdeltä.