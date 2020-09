Koronatestiin pääsee Kanta-Hämeessä alle kahdessa vuorokaudessa – Testattujen joukossa painottuvat lapset ja nuoret aikuiset

Koronatestien määrä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä kasvoi elokuussa noin kuusinkertaiseksi aiemmasta. Kun keskikesällä sairaanhoitopiirin alueella tehtiin noin 300 testiä viikossa, viime viikkoina määrä on ollut noin 2000.

Hämeenlinnan kaupungin pääterveysasemalla on otettu viime viikkoina noin 500–600 koronanäytettä viikossa.

Testien määrä alkoi nousta heti elokuun alussa, ja sitä vauhditti entisestään kesälomien loppuminen ja lasten paluu päiväkoteihin ja kouluihin.

– Testattavien joukossa lapset ja nuoret aikuiset painottuvat. Kun liikkeellä alkaa olla vuodenaikaan sopien syyskesän hengitystieviruksia, eikä sitä voi oireiden perusteella erottaa koronasta, ihmisiä ajautuu testeihin, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Janne Mikkola sanoo.

– Se on luonnollista, että taudit leviävät ihmisryhmissä, joissa on paljon kontakteja. Lapsilla ja nuorilla aikuisilla kontakteja on luontaisesti enemmän.

Ohjeistus muuttui, puhelut vähenivät

Mikkola kertoo, että THL:n täydennetty ohjeistus koskien lasten koronavirustestaamista on näkynyt käytännössä. Testiin tulevia lapsia on ollut vähemmän.

– Tautia Kanta-Hämeen alueella on toistaiseksi kovin vähän. Vähentämällä pienen riskin potilasryhmien tutkimista jonot lyhenevät sekä näytteenotosta että laboratoriosta, jolloin tuloksetkin saadaan paremmin ajallaan, Mikkola sanoo.

Vaikutus näkyi konkreettisesti myös Hämeenlinnan terveysasemilla. Ohjeistuksen jälkeen päivittäiset puhelut vähenivät sadoilla. Nyt luuri soi noin 500–700 kertaa päivässä kaupungin yhteensä kaikilla terveysasemilla, kertoo Hämäläinen.

Tartuntoja nuorilla aikuisilla

Heinäkuussa Kanta-Hämeessä ei todettu yhtään koronavirustartuntaa, elokuussa tapauksia oli tusinan verran.

– Keskimäärin he ovat nuoria aikuisia, joukossa on pari myös varttuneemmassa keski-iässä. Määrä on niin pieni, että sattumallakin on osuutensa. Alaikäisiä tartunnan saaneita ei elokuussa Kanta-Hämeessä ole ollut, Mikkola kertoo.

Myös Hämeenlinnan kaupungin Hämäläinen kertoo, että positiivisen testituloksen saaneista suurin osa nuoria aikuisia ja työikäisiä.

Testiin alle 48 tunnissa

Koronatestiin pääsyn nopeus vaihtelee hieman Kanta-Hämeen eri puolilla, mutta Janne Mikkola uskoo, että testiin pääsee jokaisessa kunnassa alle kahden vuorokauden kuluessa.

– Osastohoitoa vaativilta potilailta koronavirus pyritään sulkemaan pois nopeammilla pikatesteillä.

Outi Hämäläisen mukaan ainakin alkuviikon tilanteen perusteella Hämeenlinnan pääterveysasemalla koronatestiin sai ajan seuraavaksi päiväksi.

Koronatestejä tekevästä Fimlabista testituloksen saaminen kestää tällä hetkellä noin 3,5 vuorokautta, sanoo Mikkola.

Hämäläinen kertoo, että heillä testitulosten saamisessa on kestänyt noin viisi vuorokautta.

– Viikko sitten se kesti pahimmillaan jopa kuusi vuorokautta. Toivottavasti päästään mahdollisimman pian normaaliin, jolloin se olisi 1–2 vuorokauden luokkaa, Mikkola sanoo. HÄSA