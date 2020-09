Koronavilkku-sovellus on ladattu jo lähes 1,6 miljoonaa kertaa puhelimiin

Koronavilkun asennusten määrä lähestyy 1,6:ta miljoonaa. Sovelluksen lataustilanteesta tviittasi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho perjantaina.

Tällä viikolla julkaistu sovellus keräsi miljoona latausta vain noin vuorokaudessa julkaisemisensa jälkeen.

Koronavilkku on tarkoitettu koronaviruksen tartuntaketjujen jäljittämiseen. Sovelluksen on määrä lähettää ilmoitus, jos puhelimen käyttäjä on mahdollisesti altistunut koronavirukselle.

Sovelluksen löytää sovelluskaupoista tai suoralla latauslinkillä osoitteesta koronavilkku.fi. STT

