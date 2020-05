Koronavirus sulki Hämeenlinnan avovankilat – Vanajan vankilassa äitiensä kanssa asuvien lasten tapaamisia rajoitettu

Vankien puistotyöt ja tapaamiset peruttiin maaliskuussa. Myös Vanajan vankilassa äitiensä kanssa asuvien lasten tapaamisia on rajoitettu. "Oikeudellisesti todella hankala asia."

Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) koronaviruksen leviämisen estämiseksi antamat ohjeistukset ovat muuttaneet avolaitokset käytännössä suljetuiksi vankiloiksi.

Vanajan vankilan naisten yksikön ja Ojoisten miesten yksikön yhteensä noin sadasta vangista lähes kaikki ovat olleet poistumiskiellossa maaliskuun 25. päivästä lähtien. Myöskään vierailuja ei ole sallittu.

– Pääsääntöisesti poistumislupia ei ole myönnetty, mikä on hyvin poikkeuksellista. Tavallisesti lähes kaikki vangit käyvät töissä tai opiskelemassa avolaitoksen ulkopuolella, kertoo yhdistelmäyksikön johtaja Kaisa Tammi-Moilanen.

Suurin osa vangeista tekee normaalisti avolaitostöitä, eli puistojen siistimistä ja muita ulkotöitä.

Siviilitöissä käyvät karanteeniosastolla

Risen ohjeistuksen mukaan palkatuissa siviilitöissä käymistä ei saa rajoittaa.

– Sekin oli viikon verran kielletty. Osastoiltamme laitoksen ulkopuolella töissä käyvät ovat nyt karanteenijärjestelyssä laitoksessa ollessaan. He eivät ole tekemisissä muiden vankien kanssa, eivätkä he saa käyttää vankilan julkisia tiloja, Tammi-Moilanen kertoo.

Pakottavista syistä poistumislupia on myönnetty muillekin.

– Jos vangilla on ollut lapseen liittyvä pakottava syy tai työhaastattelu, jota ei voi jättää väliin. Kaikki ovat palanneet laitokseen karanteeniosaston kautta, jossa ollaan kaksi viikkoa.

Lastenkin vieraat kielletty

Vanajan vankilassa oleva 10-paikkainen äiti-lapsi-osasto on tapaamis- ja liikkumisrajoitusten osalta oikeudellisesti hankala. Vankila ei voi rajoittaa lasten oikeuksia. Vierailuja ei silti ole sallittu.

– Lapset eivät ole vankilassa kärsimässä rangaistusta. Jos äiti haluaa lapsen pääsevän mummolaan, emme voi sitä kieltää. Palatessa heille pitää järjestää karanteeninkaltaiset olosuhteet, Tammi-Moilanen sanoo.

Ei koronatapauksia, mutta muita ongelmia

Rajoitustoimien voi katsoa onnistuneen, sillä Suomessa ole toistaiseksi todettu yhtään koronavirustartuntaa vangeilla.

Tavallista tiukemmat rajoitukset ovat kuitenkin aiheuttaneet levottomuutta joissakin vangeissa. Vanajan vankilassa on jäänyt useampia naisia kiinni päihteiden käytöstä ja yksi on poistunut luvatta. Ojoisilta on passitettu yksi miesvanki suljettuun laitokseen päihteiden vuoksi.

– Poikkeusaika koettelee joidenkin mielenterveyttä samoista syistä kuin muussakin yhteiskunnassa. Vangeista monet ovat tottuneet hakemaan helpotusta päihteistä. Tämän ehkäisemiseksi olemme käynnistäneet aktiivisen ohjatun liikunnan.

Ei vaikutusta valvottuun koevapauteen

Puistotöiden peruuntumisen korvikkeena vangit ovat tehneet erilaisia ehostus- ja kunnostustöitä vankiloiden alueella. Vierailujen puutteessa Vanajalla ja Ojoisilla on Tammi-Moilasen mukaan sallittu pitää vapaasti yhteyttä läheisiin puheluilla ja videoyhteydellä.

Valvottuun koevapauteen korona ei ole Hämeenlinnan yksiköissä vaikuttanut.