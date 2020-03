Koronavirustilanne vaikuttaa myös seurakuntien toimintaan

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa jumalanpalvelukset julkisina tilaisuuksina keskeytetään 14.4. saakka. Hämeenlinnan kirkossa paikalla ovat vain jumalanpalveluksen toimittajat. Sanajumalanpalvelus striimataan seurakuntalaisille.

Hämeenlinnan kirkko on auki jumalanpalveluksen jälkeen kaksi tuntia hiljentymistä ja yksityistä rukousta varten. Paikalla on seurakunnan työntekijä keskustelua ja sielunhoitoa varten. Rengon kirkko on auki sunnuntaina kello 11–13.

Lähipäivinä seurakunta lisää toimintaansa verkossa. Henkilökunta on tavoitettavissa puhelimitse.

Janakkalan seurakunta peruu kaikki tilaisuudet ja tapahtumat 13.4. saakka.

Jumalanpalvelukset toimitetaan Pyhän Laurin kirkossa siten, että paikalla ovat vain jumalanpalveluksen toimittavat seurakunnan työntekijät. Jumalanpalvelukset striimataan eli seurakuntalaiset osallistuvat niihin kotona nettisivun www.janakkalanseurakunta.fi välityksellä.

Pääsiäisen ajan striimattavista jumalanpalveluksista tiedotetaan lisää myöhemmin.

Pyhän Laurin kirkko on auki sunnuntaisin kello 11–12 hiljentymistä ja yksityistä rukousta varten. Paikalla on pappi tai muu seurakunnan työntekijä keskustelua ja sielunhoitoa varten.

Päivystävä pappi on tavoitettavissa Turengin seurakuntakeskuksessa maanantaista perjantaihin kello 9–12.

Seurakuntatoimisto palvelee puhelimitse tai sähköpostitse arkisin kello 9–15. Seurakunnan työntekijät tavoittaa pääsääntöisesti puhelimitse. Puhelinnumerot löytyvät muun muassa nettisivulta www.janakkalanseurakunta.fi/yhteystiedot. Suuri osa seurakunnan työntekijöistä on siirtynyt etätöihin poikkeusajaksi.

Hattulan seurakunnassa jumalanpalveluksia ei voida järjestää suunnitellusti 13.4. asti. Kaikki muut kokoontumiset perutaan toistaiseksi.

Poikkeusolojen ajan Hattulan kirkko on avoinna yksityistä rukousta ja hiljentymistä varten sunnuntaisin kello 16–19 ja keskiviikkoisin kello 11–13. Paikalla on myös kahdenkeskisiä keskusteluja varten seurakunnan työntekijä.

Seurakunnan työntekijöihin voi ottaa yhteyttä puhelimitse ja sähköpostitse.

Hauhon seurakunnassa toimitetaan jumalanpalvelukset suljettujen ovien takana, mutta jumalanpalvelus kuuluu kirkkopihaan kaiuttimista.

Kirkolliset toimitukset toimitetaan toistaiseksi rajoitetusti. Muut toiminta on peruttu.

Hauhon kirkko on avoinna hiljentymistä ja rukousta varten jumalanpalvelusten jälkeen noin kello 10.30–12.30. Paikalla on myös seurakunnan työntekijä.

Seurakunnan työntekijät ovat seurakuntalaisten käytettävissä diakonian, sielunhoidon ja yksityisehtoollisen tarpeisiin puhelimen tai sähköpostin välityksellä.

Kalvolan seurakunnassa luovutaan kaikista tilaisuuksista 5.4. saakka jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia lukuun ottamatta.

Kirkkoherranvirasto on avoinna normaalisti maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 10–13.

Diakonia-vastaanotto järjestetään normaalisti, ja diakonissaan voi olla puhelimitse yhteydessä.

Lammin seurakunta viettää jumalanpalvelukset Lammin ja Tuuloksen kirkoissa sanajumalanpalveluksina ilmoitettuina ajankohtina. Muista tilaisuuksista luovutaan 5.4. asti.

Työntekijät ovat tavoitettavissa puhelimitse, sähköpostilla ja somessa. Seurakunta pyrkii myös valmistamaan hartauksia netin kautta katsottaviksi ja julkaisee niitä verkko- ja Facebook-sivuillaan.

Kirkon keskusteluapua saa numerossa 0400 221180, ja sivustolla www.kirkonkeskusteluapua.fi on palveleva chat ja netti.