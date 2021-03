Korteniemen perinnetila saa huomiota – Valittiin Suomen maatalousmuseo Saran tulevaksi kesäkohteeksi

Suomen maatalousmuseo Sarka on valinnut Korteniemen perinnetilan vuoden 2021 kesäkohteeksi. Liesjärven kansallispuistossa Tammelassa sijaitseva Korteniemi on Metsähallituksen ylläpitämä vanha metsänvartijatila, jossa kesäisin eletään 1910-luvun mukaisesti. Suomen maatalousmuseo Sarka valitsi kesän etänäyttelynä toimivan kesäkohteen nyt neljättätoista kertaa. Kesäkohteen valinnan tarkoituksena on nostaa maataloushistorian harrastuksen arvostusta sekä tuoda esiin maaseudun arvokkaita kohteita, hienoja kokoelmia ja hyvin hoidettuja…