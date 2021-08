Nuorten kotibileistä tartuntaketju Forssassa – Lääkäri: "Tässä on nyt kehittymässä seudun ensimmäinen joukkotartunta"

Forssassa on todettu lähteneen liikkeelle koronatartuntojen ketju lauantaina 14.8. järjestetyistä nuorten kotibileistä, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä tiedotti torstaina. Hykyn tiedotteen mukaan juhlien jäljiltä on todettu useita koronatartuntoja ja tietoon tulleiden tartuntojen määrä kasvaa jatkuvasti. Juhlissa on ollut paikalla erityisesti vuosina 2003–2005 syntyneitä nuoria. Osa juhlissa olleista on jo tavoitettu ja määrätty karanteeniin. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän tartuntatautilääkäri…