Koulujen sulkeminen vei lapset myös kerhotoiminnasta – Hämeenlinnassa yhdistykset lomauttavat kymmeniä työntekijöitä

Koulujen aamu- ja iltapäiväkerhojen lapsimäärän romahtaminen noin 550 osallistujasta noin 30 lapseen johti siihen, että kaupunki katkaisi palvelusopimuksen väliaikaisesti. "Työntekijöillemme tämä on katastrofi, mutta kaupunki pelasti yhdistyksen", sanoo Lasten Liikunnan Tuen toiminnanjohtaja Juha Liedes.

Hämeenlinnan kaupunki otti koulujen aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan hoitaakseen tiistaista 14. huhtikuuta alkaen. Aikaisemmin kerhoista ovat vastanneet kolme yhdistystä ja Hämeenlinna-Vanajan seurakunta.

Kaksi suurinta toimijaa, Lasten Liikunnan Tuki ry (LLT) ja Hämeenlinnan seudun 4H -yhdistys, ovat joutuneet lomauttamaan kaikki kerho-ohjaajansa loppukevääksi. Yhteensä lomautettuja on 51.

”Tämä on tietysti katastrofi”

LLT:n toiminnanjohtaja Juha Liedes sanoo, että tilanne on järkyttävä, mutta ratkaisu väliaikaisesta palvelusopimuksen muutoksesta – käytännössä määräaikaisesta katkaisemisesta – tehtiin hyvässä yhteistyössä kaupungin kanssa.

– Työntekijöillemme tämä on tietysti katastrofi. Suurin osa ohjaajista on tehnyt vajaata viikkoa, mutta kyseessä on silti ollut kaikille pääasiallinen tulonlähde. Uskon, että pystymme kuitenkin poikkeustilan jälkeen jatkamaan toimintaa.

Kaupunki on maksanut palvelusopimuksen mukaiset, hoidettavien lasten lukumäärään perustuvat korvaukset takautuvasti. Kaupunki puolestaan saa toimintaan valtionavustusta ryhmäkokojen mukaan.

– Nyt emme ainakaan joudu palauttamaan mitään maksuja, mikä olisi nopeasti johtanut koko yhdistyksen toiminnan loppumiseen, Liedes sanoo.

Toiminnasta poistui 520 lasta

Kerhotoimintaan osallistuvien lasten määrä romahti noin 550 lapsesta noin 30 lapseen maaliskuun puolivälissä, kun koulut suljettiin ja perheitä kehotettiin pitämään pienemmätkin oppilaat kotona. Yhdistykset ovat saaneet rahoitusta myös perheiltä perityistä melko edullisista maksuista, mutta lasten jäätyä koteihin, palvelumaksujakaan ei ole kertynyt.

Hämeenlinnan kaupunki on osana sopimusmuutosta maksanut kompensaatiota yhdistyksille siltä ajalta, kun yhdistykset jatkoivat palvelusopimuksen mukaista toimintaa osallistujamäärien jo romahdettua.

– Kompensaation ansiosta saamme katettua kiinteitä kuluja ja hoidettua henkilöstön palkkavelvoitteet lomautuksen alkuun asti, 4H:n toiminnanjohtaja Pirjo Seulamo kertoo.

Useimmissa kouluissa kerhotoiminnassa käy enää yksittäisiä lapsia ja jossain kaikki ovat jääneet kotiin. Yhä kerhoissa käyvien lasten perheille kerhotoiminnan jatkuminen on välttämätöntä, Juha Liedes sanoo.

– Näiden lasten vanhemmat ovat todennäköisesti töissä kriittisillä aloilla. Nyt perheet saavat yhä tarvitsemansa palvelun.

Kerhotoiminta on tarkoitettu kaikille 1.–2. -luokkalaisille ja erityistä tukea tarvitseville vanhemmille lapsille. Pääosa erityisen tuen lapsista on jo aikaisemmin ollut kaupungin järjestämässä kerhotoiminnassa.

Kouluohjaajille tehtäviä

Loppukevään ajan kerhotoiminnasta vastaavat kaupungin kouluohjaajat. Sivistystoimialan suunnittelija Nikke Keskinen kertoo, että sopimusmuutos johtui koronaviruksen aiheuttamasta force majeure -tilanteesta.

– Kaupunki ei voi maksaa palvelusta, jolle ei ole enää kysyntää. Kompensoimme kuitenkin menetyksiä yhdistyksille. Tavoite on, että pitkäaikaiset yhteistyökumppanimme pystyvät jatkamaan palvelua poikkeusajan jälkeen.

Järjestelyllä myös työllistetään muutamia kouluohjaajia, joiden työ on vähentynyt tai muuttunut poikkeustilan vuoksi.