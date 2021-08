Koululaisia koronan takia karanteeniin Riihimäellä ja Hämeenlinnassa

Hämeenlinnassa Seminaarin koululla yhteensä 31 toisen vuosiluokan oppilasta ja iltapäiväkerhoon osallistunutta on asetettu kotikaranteeniin koronatartunnan ja sitä seuranneiden altistumisten takia. Terveydenhuollosta ollaan yhteydessä näiden oppilaiden vanhempiin.Riihimäen Uramon koululla ja koulun iltapäivätoiminnassa on asetettu karanteeniin 39 lasta ja 2 aikuista. Taustalla on positiivinen koronavirustartunta, jolle altistuminen on tapahtunut viime torstain ja perjantain aikana. Riihimäen seudun terveyskeskuksen…