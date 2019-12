Koulurakentamisen päätöksiin halutaan vauhtia Hattulassa: Valtuutettujen enemmistö julkaisi kannanoton ja asettui kalliotontin kannalle

Hattulan valtuutettujen enemmistö kannattaa kuntaan suunnitellun uuden yhtenäiskoulun paikkavaihtoehdoista niin sanottua kalliotonttia nykyisen yhteiskoulun kupeessa.

Kalliotontin kannattajat julkaisivat tiistaina Facebookissa Hattula – kuntalaisten kuulumisia -ryhmässä kannanottonsa Parolan koulun kalliotontin puolesta.

Kalliotontti on Hattulan sivistyslautakunnan alkuperäinen ehdotus uuden koulun paikaksi. Kunnan päätöksenteossa tähän mennessä pisimmälle edennyt vaihtoehto on ollut Juteinikeskuksen hiekkakenttä.

Keskustelunaloittaja eli kannanoton julkaisija Facebook-ryhmässä on kokoomuslainen kunnanvaltuutettu Kari Ventola. Ventola kertoo Hattulan valtuutettujen saaneen toivomansa selvitykset vaihtoehtoisista rakennuspaikoista ja kannanoton syntyneen näihin tietoihin nojaten. Kannanotossa todetaan, että kaava mahdollistaa heti rakentamisen kalliotontille ja tonttivaihtoehto on myös taloudellisesti edullisin.

Ventola sanoo, että valtuutetut haluavat vauhtia päätöksentekoon. Taustalla painaa huoli nykyisten koulutilojen huonosta kunnosta.

– Meitä on iso joukko ja halusimme tulla ulos tällä kannanotolla. Haluamme viedä asiaa nyt eteenpäin, Ventola tiivistää.

Hattulan kunnanvaltuustossa on 35 paikkaa. Kannanoton allekirjoittajina on 18 valtuutettua ja yksi varavaltuutettu. Allekirjoittajina ovat Vasemmistoliiton kaksi valtuutettua sekä SDP:stä kahdeksan varsinaista ja yksi varavaltuutettu. Kalliotontin kannalla on myös kolme kokoomuslaista ja kolme keskustalaista valtuutettua sekä vihreiden ryhmästä kaksi valtuutettua.

Uuden yhtenäiskoulun rakennuksen tonttiasia on tarkoitus ratkaista kunnanvaltuuston kokouksessa ensi viikon keskiviikkona 18. joulukuuta.

Hattulan kunnanjohtaja Katariina Koivisto sanoo tärkeintä olevan, että uuden koulun tontista saadaan tehtyä päätös ja uudisrakennuksen suunnittelutyössä päästään eteenpäin.

Kunnanhallitus otti Hattulassa syyskuussa aikalisän koulun tonttiasiassa.

Kouluasia jäi syyskuun valtuustossa käsittelemättä, kun juuri ennen valtuustoa kokoontunut kunnanhallitus veti koulupykälän pöydälle. Tuolloin kunnanhallituksen jäsenet halusivat saada vertailutietoa eri paikkavaihtoehtojen hinnasta.