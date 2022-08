Kristillisdemokraattien Hämeen piiri nimesi lisää eduskuntavaaliehdokkaita

Kristillisdemokraattien Hämeen piiri on nimennyt lisää ehdokkaita kevään 2023 eduskuntavaaleihin. Uudet ehdokkaat ovat janakkalainen Piia Aitto-oja ja riihimäkeläinen Hannele Saari. Kolmas ehdokas Päijät-Hämeestä julkistetaan vuodenvaihteessa. Aiemmin nimetyt ehdokkaat ovat Päivi Räsänen ja Juha-Pekka Forsman. Piia Aitto-oja on toisen kauden kunnanvaltuutettu ja ensimmäisen kauden kirkkovaltuutettu Janakkalassa. Lisäksi hän on kunnanhallituksen ja Hämeen maakuntavaltuuston jäsen. Kristillisdemokraattisen puolueen...