Lautasella muurahaisia ja männynkäpyjä - Miten hämeenlinnalaiset suhtautuivat erikoisuuksiin?

Jyrki Tsutsunen on kiertänyt maailmalla viemässä suomalaisen luonnon ilosanomaa. Hänen hämmentäviä metsän makujaan, kuten muurahaisia ja männynkäpyjä, on harvemmin nähty Suomen ravintoloissa.

Marraskuussa Tsutsusen luontoteemainen erikoisilta nautittiin hämeenlinnalaisessa ravintola Uomassa.

Keittiömestari Joakim Parkkonen, oliko Tsutsunen vaikea houkutella kehäkolmosen ulkopuolelle?

– Ei ollut hankalaa. Jaamme saman filosofian, joten Jyrki lähti helposti mukaan.

Näkyykö luonto Uomassa tavallisesti lautasella?

– Käytämme vahvasti luonnon omia raaka-aineita, se on osa arvomaailmaamme. Menuissamme on hyödynnetty vaikkapa metsässä kasvavaa kallioimarretta ja villiä siikaa, ja sienet ovat läsnä läpi syksyn. Oikeastaan ainoa ulkomainen raaka-aine menuillallisillamme on suola.

– Luonnossa on niin paljon sellaista, mitä ihmiset eivät tänä päivänä koe. On hienoa tuoda näitä elämyksiä ruoan kautta esille.

Kuinka pienen kaupungin asukkaat ovat suhtautuneet erikoisempiin elämyksiin? Kannattaako erikoistuminen?

– Asiakkaita on toki laidasta laitaan. Osa haluaa lähinnä täyttää vatsansa, mutta sitten on myös niitä ihmisiä, jotka arvostavat vaivannäköä ja erilaista otetta.

– Olemme tällä hetkellä Dinner booking -listalla asiakkaiden arvioissa neljänsinä koko Suomessa. Kyllähän sekin jotain kertoo.

– Sana on alkanut liikkua jo isompiin kaupunkeihin kuten Tampereelle, ja Helsingistäkin on pysähtynyt asiakkaita ohikulkumatkalla. LM-HÄSA