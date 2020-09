Kuinka kiivas vääntö on tulossa Hämeenlinnan päiväkotien lakkauttamisesta? Sihyn puheenjohtaja vastaa

Hämeenlinna painii huonon taloustilanteensa kanssa.

Kaupungin viranhaltijoista koostuva työryhmä teki esityksen neljän päiväkodin lakkauttamisesta säästötoimenpiteenä, myös viides päiväkoti on liipaisimella.

Tuliko esitys yllätyksenä, sivistys- ja hyvinvointilautakunnan (sihy) puheenjohtaja Antti Ahonen (kok.)?

– Kaupungin taloustilanne on todella vaikea, eli ei tullut yllätyksenä. Kävimme esityksen pääkohdat läpi ennakkoon sihyn varapuheenjohtajien Mika Einiön (sdp) ja Jani Koivusaaren (ps.) kanssa.

– Emme tehneet esityksestä linjauksia. Minun kantani on, että pätevät ammattilaiset ovat tehneet esityksen huomioiden kaupungin talouden raamit.

Haluaisitko muuttaa esityksestä mitään?

– En vielä tässä vaiheessa nosta esityksestä mitään yksityiskohtia, mitä haluaisin muuttaa. Esitys on tehty kaupunginhallituksen antaman talousraamin pohjalta.

– Matala syntyvyys näkyy erittäin nopeasti varhaiskasvatuksessa, kun taas koulutoimeen se vaikuttaa hitaasti. Esityksen laskelmat on tehty vuoden 2019 lukujen perusteella.

– Lapsimäärän kehitys on romahtanut alle kymmenen vuoden sisällä. Myös päiväkotitilojen kunto on ja varhaiskasvatuksen asiakkaaksiottoalueet on otettu esityksessä huomioon.

Miten?

– Esimerkiksi Kutalan (esitys: säilyy) ja Idänpään (esitys: voidaan lakkauttaa) päiväkotien asiakkaiksi tulevat lapset ovat hyvin pitkältä samalta alueelta. Alue on kylläkin laaja.

Kuinka kiivaat keskustelut sihyssä on tiedossa?

– On selvää, että lapsivaikutteiset asiat käydään lautakunnassa läpi perusteellisen ja voimakkaan keskustelun kautta.