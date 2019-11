Kuinka monta isää Suomessa on? Isien yleisimmät ammatit? – Vastaa Hämeen Sanomien isävisaan

1. Kuinka monta isää Suomessa on?

A. Noin 460 000

B. Noin 930 000

C. Noin 1,27 miljoonaa

2. Kuinka suuren osan 15–83-vuotiaista miehistä tämä luku kattaa?

A. Noin 38 prosenttia

B. Noin 57 prosenttia

C. Noin 68 prosenttia

3. Kun suomalaismies saa ensimmäisen lapsensa, minkä ikäinen hän keskimäärin on?

A. 25,4 vuotta

B. 29,4 vuotta

C. 31,4 vuotta

4. Kuinka monta lasta yhdellä isällä keskimäärin on?

A. 1,25

B. 1,75

C. 2,25

5. Kuinka suuri osa lapsettomista yli 40-vuotiaista suomalaismiehistä suunnittelee lasten hankkimista?

A. Noin joka toinen

B. Noin joka viides

C. Noin joka kymmenes

6. Kuinka suurella osalla suomalaista isistä on enemmän kuin neljä lasta?

A. Yhdellä isällä kymmenestä

B. Yhdellä isällä kahdestakymmenestä

C. Yhdellä isällä kolmestakymmenestä

7. Mikä on miesten keskimääräinen lapsilukuihanne Väestöntutkimuslaitoksen perhebarometrin mukaan?

A. Yksi lapsi

B. Kaksi lasta

C. Kolme lasta

8. Kuinka suuri osa lapsiperheistä on perheitä, joissa isä on yksinhuoltajana?

A. Noin 3-4 prosenttia perheistä

B. Noin 8 prosenttia perheistä

C. Noin 14 prosenttia perheistä

9. Mitkä ovat suomalaisisien yleisimpiä ammatteja?

A. Taksinkuljettaja, opettaja ja poliisi

B. Myyjä, maanviljelijä ja koneasentaja

C. Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettaja, talonrakentaja ja myyntiedustaja

10. Suomessa isyysvapaa on pituudeltaan noin 9 viikkoa. Pisimmät vain isille omistetut perhevapaat maailmassa ovat 53 ja 52 viikkoa. Missä maassa vapaat ovat näin pitkät?

A. Saksassa ja Ranskassa

B. Etelä-Koreassa ja Japanissa

C. Australiassa ja Uudessa-Seelannissa

Oikeat vastaukset: 1 C, 2 B, 3 C, 4 C, 5 B, 6 A, 7 B, 8 A, 9 C, 10 C

Lähde: Tilastokeskus