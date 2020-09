Kuinka toimia lapsen kanssa koronatestissä? – "On hyvä kertoa, että toimenpide voi hetken nipistää, mutta se on nopeasti ohi eikä siinä käy kuinkaan"

Tärkeintä on, että tilanne on turvallinen ja hallittu ja että ympärillä olevat aikuiset seisovat rauhallisesti ja vakaasti toimenpiteen takana.

Terveystalon johtava psykologi Tuija Turunen neuvoo, miten lapsen koronatestin näytteenottoon voi valmistautua.

1. Valmistele lasta testiin

Kerro lapselle tulevasta toimenpiteestä ikätasoisesti siten, että lapsi ymmärtää. Lapselle on hyvä kertoa rehellisesti, mihin ollaan menossa ja mitä tuleman pitää. On hyvä kertoa, että toimenpide voi hetken nipistää, mutta se on nopeasti ohi, eikä siinä käy kuinkaan. Liitä mukaan toivonkipinä – me selviämme tästä.

2. Erota, mitä lapsi voi ja mitä hän ei voi tilanteessa valita

On tärkeää, ettei lapsen kanssa käydä kauppaa siitä, tehdäänkö toimenpide vai ei. Sen sijaan voidaan neuvotella siitä, missä lapsi sen aikana istuu tai mitä mukavaa sen jälkeen voidaan tehdä. Rajat pitää asettaa ystävällisesti, mutta varmasti.

3. Pysy itse rauhallisena

Turvallisen aikuisen läsnäolo tilanteessa on tärkeää. Lapsi aistii vanhemman epäröinnin herkästi, joten myös vanhemman tulee pysyä tilanteessa määrätietoisena ja luottavaisena hoitohenkilökuntaa kohtaan. Mitä pienempi lapsi on kyseessä, sen tärkeämpää on vanhemman rauhallisuus tilanteessa.

Isompien lasten kohdalla voi näytteenotto joskus onnistua paremmin ilman vanhempaa. Olennaista on vuorovaikutus ja kontakti aikuisen kanssa.

4. Kiinnitä huomiota asioiden sanoittamiseen ja sävyyn

On eri asia pyytää lasta kannustaen esimerkiksi olemaan paikoillaan, kuin varoittaa uhkaavasti liikkumasta senttiäkään. Pieni lapsi voi tällaisen käskyn alla säikähtää, mitä kamalaa tapahtuu, jos hän vahingossa liikahtaakin. Aikuinen tietää, että seurauksena on vain toimenpiteen pitkittyminen, mutta lapsi voi pelätä jotain pahempaa. Juttelemalla voi myös rauhoittaa sekä lasta että itseään kiinnittämällä huomiota puheen tempoon ja äänenpainoon.

5. Ohjaa lasta rauhallisesti

Sano lapselle, että näytteenotossa saa itkeä, jos se helpottaa. Tarvittaessa lapsen huomiota voi suunnata toisaalle. Voit myös leikkiä lapsen kanssa esimerkiksi kuka jaksaa olla paikoillaan pisimpään tai laskea sekunteja yhdessä.

6. Kehu ja kiitä lasta toimenpiteen aikana ja erityisesti sen jälkeen

Näytteenoton aikana ja sen jälkeen on erittäin tärkeää kehua, kannustaa ja palkita lasta. Kuten mitä tahansa uutta asiaa, lapsi voi käsitellä myös näytteenottokokemusta leikin kautta, jolloin koekaniiniksi voi valikoitua esimerkiksi nukke, nalle tai omat vanhemmat. Asian käsittely on tärkeää ja luonnollista, ja aikuinen voi olla tässä apuna. Näin lapsi saa asioita järjestykseen omassa mielessään ja ymmärtää paremmin, mitä tilanteessa tapahtui.

Lapsen kokemusta ei pidä vähätellä. Jos pelkotiloja syntyy, ne on tärkeää saada hoidettua. Niiden käsittelyyn on saatavilla myös ammattilaisapua.