Kuka maalasi Peltosaarenkadun suojatielle sateenkaaren värit?

Riihimäellä on ilmestynyt sateenkaarisuojatie Peltosaarenkadulle ilmeisesti Pride-viikon kunniaksi. Toistaiseksi on epäselvää, kuka tai mikä taho sateenkaarisuojatien on maalannut kadulle. Riihimäen kaupungin viestintä- ja markkinointipäällikkö Mia Miettinen kertoo, että hänen käsityksensä mukaan Riihimäen kaupunki ei ole värityksen takana. Myöskään lomaltaan tavoitettu Riihimäen kaupungin vastaava liikennesuunnittelija Anna-Maija Jämsén ei ollut asiasta kuullut. Hämeen poliisin liikennevalvontasektorin ylikomisario Jouni…