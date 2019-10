Tuula Pohjalaisen tähtäimessä on kolmas ura, kukkakauppa-alan murros ajaa alan vaihtoon

Tuula Pohjalaisen yksi haave toteutui 15 vuotta sitten. Hän avasi silloin oman kukkakaupan, Pionin, Keskustalon katutasoon Raatihuoneenkadulle.

– Suoritettuani floristimestarin erikoisammattitutkinnon halusin työllistää itseni ja toteuttaa visioitani kukkasidonnassa sekä tilakoristelussa. Se oli yksi intohimoni.

Pohjalainen muistelee aikoinaan sanoneensa, että hän avaa oman liikkeen vain, jos saa juuri kyseisen liikehuoneiston.

– Joidenkin kuukausien kuluttua tämä olikin vapaana.

Hänen mukaansa juuri sen ainoan oikean liiketilan saaminen on vain yksi esimerkki siitä, että asioilla on tapana järjestyä. Samaan hän uskoo nytkin, kun on päättänyt lopettaa kukkakaupan pidon.

– Jotakin uutta tulee tilalle, siitä olen aivan varma, hän sanoo.

Ratkaisu ei ollut helppo

Ratkaisu ei ollut helppo, sen Pohjalainen myöntää. Hän mietti asiaa noin vuoden verran, mutta nyt päätös on tehty.

– On pystyttävä luopumaan asioista ja tehtävä päätöksiä, jos työ ei enää vastaa odotuksia. Moni yrittäjä sinnittelee ja siirtää ratkaisuja liian pitkään huolimatta kannattavuuteen liittyvistä pulmista. Harrastusmielessä ei liiketoimintaa voi harjoittaa. Ja on asioita, joille en vain voi mitään, vaikka haluaisinkin, hän sanoo.

Tällainen asia on Pohjalaisen mukaan esimerkiksi se, että markkinat ja ihmisten ostokäyttäytyminen ovat muuttuneet täysin.

Kukkakauppa-alan tuotteita myydään nykyään ruokakaupoissa sekä isommissa ja pienemmissä marketeissa ympäri vuoden. Alan erikoisliikkeet eivät pysty kilpailemaan niiden kanssa hinnoilla.

Alan trendit ja nuoremman sukupolven tapa käyttää kukkia ovat erilaiset kuin ennen.

Keskustan uinuva tilanne harmittaa

Kun Pohjalainen perusti liikkeen, kukkalaitteet hautajaisiin sekä koristelut häihin ja erilaisiin juhlatilaisuuksiin olivat pääasiallinen tuote.

– Niitä haluaisin tehdä, mutta kysyntää on yhä vähemmän. Elävän materiaalin kanssa on koko ajan työtä ja kierron tulisi olla säännöllistä ja nopeaa, jotta se olisi laadukasta ja kannattavaa.

Toinen iso muutos on Hämeenlinnan keskustan nykyinen uinuva tilanne. Se harmittaa Pohjalaista, kuten kaikkia alueen yrittäjiä.

Epävarmuus ykköskorttelin kehittämisestä ja torinaluspysäköinnistä rassaa, oli toriparkista mitä mieltä tahansa.

– Yrittäjien on vaikea suunnitella mitään, kun ei ole tietoa tulevasta.

Pohjalainen kuitenkin huomauttaa, että hän olisi voinut muuttaa liikkeensä muualle, jos kaikki olisi kiinni vain kaupungin keskustan tyhjenemisestä.

– Mutta kun en usko, että muutosta olisi ollut apua kukka-alan murrokseen.

Vielä aikaa uudelle uralle

Pohjalainen on vähän päälle viisikymppinen, ja laskee tehneensä asiakaspalvelutyötä 34 vuotta. Hän on ensimmäiseltä koulutukseltaan kampaaja.

Sitä työtä hän ehti tehdä seitsemän vuotta ja floristin työtä hän on tehnyt nyt 26 vuotta.

Hän aikoo sulkea Pionin ovet marraskuun lopussa. Jatkosta Pohjalaisella ei ole vielä suunnitelmia.

– Mutta en minä pitkään osaa olla jouten. Uskon kuitenkin vahvasti, että osaamiselleni on käyttöä. Asiakaspalvelu on aina ollut lähellä sydäntäni ja yrittäjyys on antanut eväät monenlaiseen osaamiseen. Minulla on vielä aikaa luoda kolmas ura, Pohjalainen sanoo. HÄSA