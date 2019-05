Kultapojan pitkä kausi päättyi MM-kisoihin – Peter Petro huhki Sisu-klubilla ja myi hikisiä hattuja päästään Slovakiassa

HPK:n kotiotteluisännän Peter Petron lätkäkausi 2018–2019 on ollut pidempi kuin Suomen MM-kisajoukkueen ulkopuolelle jääneiden liigamestarijoukkueen pelaajien.

Siinä missä Kerhon pelaajisto pyyhälsi kauden päätteeksi kosteanpaikanleirille, pakkasi Petro laukkuunsa muutamat kultabyysat, ja lähti heti virallisten mestaruusjuhlien jälkeisenä aamuna köröttelemään linja-autolla kohti Slovakian Košicea.

Petro on osakkaana Sisu-klubissa, joka on palvellut vuosia kulloisellakin kisapaikalla suomalaisia MM-turisteja alkusarjan ajan. Pari viikkoa kestävän rupeaman ajan Petro viihdyttää ja ohjaa leijona-faneja klubilla ja otteluissa.

Toisin kuin Suomen matsien televisioinneissa useamman kerran vilahdelleen vauhtiveikon olemuksesta olisi voinut päätellä, Petro huhki Slovakiassa pääasiassa limpparilinjalla.

– Kisareissuissa on kahdenlaisia päiviä: pelipäivä ja välipäiviä, joissa on oma meininkinsä molemmissa. Yleensä päivä alkoi pre game -tunnelmissa aamupäivällä ja päättyi kahden kolmen aikaan yöllä klubin mennessä kiinni. Päiväni murmelina -elämää, jonka jälkeen Ukkometso-kiintiö on hetkeksi täynnä, Petro nauraa.

Haastattelua tehdessä torstaina Petro oli kotimatkalla ja noussut juuri laivaan Tallinnassa.

– Oli sellainen rypistys, että ei pahemmin voinut itse juhlia, puhelimen päässä huokailtiin.

Sisu valtaa kisakaupungin ykkösbaarin

Aiemmin Leijona-klubin nimellä tunnettu Sisu-klubi järjestettiin ensimmäisen kerran 2015 Ostravassa Tsekissä. Klubin idea on “vallata” kulloisenkin Suomen alkusarjakaupungin paras menomesta.

Sisu-porukka järjestää paikalle screenin, fanituotemyynnin ja oheisohjelmaa. Klubin tuotevalikoimaa suomalaistetaan keskeisillä kisajuomilla Lonkerolla ja Jallulla, mutta ruoan ja juoman myynnistä vastaa ravintolaa normaalistikin pyörittävä taho.

– Meidän tulomme koostuvat päivä- ja viikkorannekkeiden myynnistä, yhteistyökumppanien tuesta sekä fanituotemyynnistä. Klubi on tehnyt moneen kertaan isäntäpaikkojen uusia kävijäennätyksiä, Petro kehaisee.

Suomi-faneja ei tarvitse suuremmin houkutella Sisuun, sillä kisaturisteilla on taipumus hakeutua samaan paikkaan. Lisätunnelmaa luodaan asiantuntijavierailla.

– Tänä vuonna esimerkiksi Slovakia-peliin jäi monella lippu saamatta, joten matsia katsottiin screeniltä Jani ”Jantta” Alkion selostamana ja Esa ”Tiki Tikkasen kommentoidessa tapahtumia paikan päällä. Tunnelma oli ehkä jopa parempi kuin hallissa.

Toinen asiantuntijavieras kisojen aikana oli Toni “Mäkkäri” Mäkiaho .

Petron mukaan Sisu-klubille uskaltautuu muitakin kuin suomalaisia.

– Varsinkin saksalaiset tykkäävät juhlia samoin kuin suomalaiset: syödä reilusti ja nauttia juomia hyvin. Klubilla palvellaan suomeksi, mutta kaikista pidetään huolta.

Satuhahmon vaatteet ovat haluttuja

Petro alkaa olla julkkis varsinkin vuodesta toiseen MM-kisoihin matkustavien lätkäfanien keskuudessa heidän kotimaastaan riippumatta. Kerhon kotipeleistä tutuissa kultaisissa vaatteissa hihhuloiva mies tunnetaan kisakaupungeissa nimellä Golden Boy (suom. kultapoika).

– Keski-Euroopassa tunnetaan hyvin satu kultapojasta, jonka mukaan olen saanut kutsumanimen. Aika paljon saa jutella ihmisten kanssa ja olla valokuvissa. Varsinkin lapsia käy usein klubeilla moikkaamassa. Tanskassa tuli vierailupyyntö päiväkotiinkin, mutta en voinut lähteä kisakiireiden vuoksi, Petro kertoo.

Julkkisstatus on poikinut pienimuotoista vaatebisnestä.

– Tälläkin reissulla taisi lähteä parhaimmillaan neljä kultalippistä päästä yhtenä päivänä. Vaikuttaa siltä, että hatun pitääkin olla hikinen, että se käy kaupaksi, Petro nauraa.

Kovin kestäviä kultavaatteet eivät ole. Slovakiassa kului loppuun neljät housut – joista yhdet piti leikata sortseiksi – kaksi takkia ja kengät.

Ei enää torille tänä keväänä

Kisareissun jälkeen Petro aikoo hellittää jääkiekosta ja kultapojan roolista hetkeksi.

– Eiköhän jatkopelit tule katsottua, mutta tuskin lähden torille vaikka Suomi veisi mestaruuden. Sen verran paljon on jääkiekko vienyt tänä keväänä aikaa perheeltä, että nyt minua tarvitaan kotona.

Kultapoikaa kutsuvat jatkossa myös rallipolut. Sisu-klubin konseptia ollaan laajentamassa.

– Ajatus on viedä klubi lajista riippumatta sinne, missä suomalaiset kokoontuvat. Seuraava on Neste Rallissa, ja suunnitelmissa on esimerkiksi salibandyn MM-kotikisat, Petro paljastaa. HäSa

