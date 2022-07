Kuluttajien pessimismi on pahasta – Heikko luottamus on taantumaa ruokkiva ennuste

Kuluttajien usko Suomen ja oman talouden näkymiin on piinaavan heikko. Kuluttajien luottamus omaan talouteensa on romahtanut historiallisen alas. Synkkä korona-aika horjutti kyllä kuluttajien luottamusta, mutta nyt on vielä tuulisempaa. Kun polttoaineiden, sähkön ja elintarvikkeiden hinnat sekä lainakorot ja inflaatio ovat nousseet korkealle, kuluttajan mieli on matalalla ja usko taloudenpitoon on koetuksella. Kriisit pudottavat ymmärrettävästi ihmisten...