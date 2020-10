Kummelit kuvaavat taas, eikä ohikulkeva Jeesus hetkauta Valkeakoskella ketään

Pakko hieraista silmiä. Jeesus kävelee Pässinmäenkatua pitkin Valkeakoskella, eikä kiinnitä minkäänlaista huomiota ympäristöönsä.

– Miksi kiinnittäisin. Ei minua kukaan ole huomannut, Kummeli-ryhmän Heikki Vihinen huomauttaa ja heittää hiuksensa pois silmiltä. Paljaat jalat ovat muuttumassa sandaaleissa sinertäviksi koleassa syyssäässä.

Kuudes elokuva tekeillä

Valkeakosken keskustassa eivät televisiosta tutut julkkikset käännä päätä, sillä pelkästään tänä vuonna ryhmä on kuvannut Mokkapirtiksi muuttuneessa Ystävyyden talossa jo kaksi kuukautta.

Kuudennen elokuvan kuvaukset alkoivat maanantaina, ja sitä ennen tutussa punaisessa talossa kuvattiin Kummeli esittää: Kontio & Parmas -sarjan kolmas tuotantokausi eli kymmenen uutta jaksoa.

Heikit Hela ja Silvennoinen sekä Timo Kahilainen odottavat Jeesusta median keskellä kuvauspaikalla. Heikki Vihinen sulautuu ryhmään tottuneesti ja selittää vielä ryhmän strategiaa.

– Ensin nauretaan ja vasta sitten lähden kävelemään vetten päällä.

Kolme vuosikymmentä naurua

Ensi vuonna tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun televisiossa alkoi tamperelaisen koomikkoryhmän sketsisarja. Vuosikymmenien aikana Kummeleilta on syntynyt viisi elokuvaa: Kummeli Stories, Kummeli Kultakuume, Kummelin Jackpot, Kummeli Alivuokralainen ja Kummeli V.

Kuudes elokuva Kummeli esittää: Kontio & Parmas ilmestyy syksyllä 2021 – seitsemän vuotta edellisen elokuvan jälkeen. Elokuvan tarkkaa aikataulua ei tiedä kukaan, mutta sen toivotaan valmistuvan niin, että sen ensi-ilta on koululaisten syyslomien aikana.

– Me varmasti rakennamme kohta tänne Valkeakoskelle oman Kummeli-talon, sillä olemme olleet täällä niin paljon. Pienessä kaupungissa kuvaaminen on kuitenkin todella helppoa ja viihdymme täällä hyvin. Tosiasiassa elokuvan tekeminen on tämän porukan kanssa terapiaa. Vielä olemme järjissämme, elokuvan ohjaaja Aleksi Mäkelä kehuu.

Sen verran elokuvasta on tihkunut julkisuuteen, että siinä Valkeakoskea uhkaa suuri tuho ja poliisiaseman tuttu joukko aikoo pelastaa kaupungin. Mukaan patistetaan myös jo eläkkeelle siirtynyt Otso Kontio (Heikki Silvennoinen).

Nelosen median kotimaisen elokuvan päällikkö Antti Luusuaniemi ja Solar Republicin tuottaja Samuli Norhomaa kuvailevat tuotantoa Suomen oloissa poikkeukselliseksi.

– Ensin kuvattiin Kontion ja Parmaksen kolmas tuotantokausi ja heti sen perään alettiin tehdä elokuvaa. Molemmissa on mukana sama perusjoukko, Luusuaniemi korostaa.

Silvennoinen haluaa Ryhmäteatteriin

Poliisiteemainen Kontio & Parmas -draamakomediasarja syntyi vuonna 2018, ja se sijoittui Valkeakoskelle. Uudessa elokuvassa seikkaillaan myös Valkeakoskella. Parmasta esittää Elsa Saisio.

Tuttuun tapaan sarjassa ovat mukana kummelit eli Heikki Silvennoinen (Kontio), Timo Kahilainen (Liunkka), Heikki Hela (Hurtta) ja Heikki Vihinen (Raku). Al Pacinoa tai Robert De Niroa ei ryhmään tällä kertaa ollut varaa palkata, vaikka Silvennoisen mieli olisi tehnytkin.

– Meidät pitää yhdessä samanlainen huumori ja ystävyys, Heikki Vihinen sanoo.

Heikki Silvennoisen mukaan miehillä ei ole oikein muutakaan elämässään. Hänellä alkoi tosin viime viikonvaihteessa kiertue Oulusta ja sovittuja konsertteja on ainakin Turussa ja Hyvinkäällä.

– Jos Ryhmäteatteriin pääsisin, niin heti menisin. Haku on päällä, Silvennoinen nauraa.

Uutta elokuvaa tekee Valkeakoskella nelisenkymmentä henkeä. Tarkkaa määrää on vaikea arvioida, sillä elokuvassa on aito-kummelimaiseen tyyliin paljon vierailijoita.

Mikä on kummeleiden voima?

– Sen voima on siinä, ettei se matki mitään eikä ketään, vaan on oikeasti suomalainen. Kummelien salaisuus on siinä, että he tulevat kentän ulkopuolelta, Mr Greeniä elokuvassa näyttelevä Jukka Puotila sanoo.

Kostamovaaraa esittävä Ernest Lawson komppaa Puotilaa. Hän sanoo ihailleensa koko elämänsä kummeleita ja viettäneensä lapsuutensa huutamalla: ”Kanada”.

– Olen syntynyt vuonna 1988 ja viettänyt lapsuuteni kummeleiden kanssa. Yhtäkkiä huomasin näytteleväni idoleitteni kanssa. Se oli uskomaton hetki, Lawson huokaisee.

Kakkua vai kuohuvaa?

Kummelit suhtautuvat 30-vuotisjuhlavuoteensa rauhallisesti.

Eiköhän vuoden aikana ole jo riittävästi juhlaa siinä, että silloin ilmestyy sarjan lisäksi elokuvakin.

– Johan meistä oltiin vuonna 1991 sitä mieltä, ettei Kummelilla ole tulevaisuutta. Jos täytekakku syötäisiin!