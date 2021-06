Kuntavaaleissa annettu jo 1,2 miljoonaa ääntä – Viimeinen ennakkoäänestyspäivä tiistaina

Kuntavaaleissa on äänestänyt kolmentoista ennakkoäänestyspäivän aikana noin 1,2 miljoonaa henkilöä. Tämä on noin 27 prosenttia äänioikeutetuista. Maanantaina annettiin lähes 163 000 ääntä, mikä on tähän mennessä suurin päiväkohtainen äänimäärä.Hämeenlinnalaisista äänioikeutetuista on tähän mennessä äänestänyt 25,4 prosenttia, hattulalaisista 26,1 ja janakkalaisista 25,7 prosenttia. Sen sijaan Riihimäen seudulla äänestysprosentti on tähän mennessä Hausjärvellä vain 20,2, Riihimäellä 22,0…