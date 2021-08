Kuolema kurkkii kannoilla – Nykyihmisellä olisi opittavaa keskiajan suhtautumisesta suruun

Vaikka kehitys on kehittynyt ja vuosisadat vaihtuneet, ei ihminen ole onnistunut karistamaan kuolemaa kannoiltaan. Suhtautuminen väistämättömään on kuitenkin muuttunut. Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran Hämeen Sanomissa 5.11.2016.