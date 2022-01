Koulukuraattori Anna Jolangin vastuulla on noin 1 150 ison yhtenäiskoulun oppilasta. Kuraattori Elina Korhosen vastuulla on yhteensä noin 950 lasta kolmessa eri alakoulussa sekä esikoulussa . – Työpäivät on jaettu kolmen koulun välille, ja kiireellisissä tilanteissa saatan joutua perumaan aikoja ja liikkumaan koululta toiselle, Korhonen kertoo. Jolanki ja Korhonen pitävät vastuullaan olevia oppilasmääriä melko suurina, mutta huomauttavat,...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaa digi ja pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 5,49e/kk! Olen jo tilaaja